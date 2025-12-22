КС попросил не брать трубку

Пострадавшие от телефонного мошенничества отныне могут обращаться с гражданским иском о возмещении нанесенного ущерба в суд по месту своего жительства. Соответствующее постановление принял Конституционный суд (КС), рассматривая жалобу жительницы Ставропольского края, у которой мошенники украли с карты 235 тыс. руб. Пытаясь вернуть деньги, она столкнулась с тем, что ей нужно ехать в Московскую область, чтобы подать иск. Это правило, закрепленное в Гражданско-процессуальном кодексе, КС счел противоречащим Основному закону, предписав внести в кодекс изменения. Эксперты говорят о «стратегическом крене судебной системы в сторону дополнительный защиты жертв киберпреступлений».

22 декабря КС вынес решение по жалобе жительницы Ставропольского края Владлены Уваровой. Госпожа Уварова в августе 2021 года стала жертвой телефонных мошенников, которые обманом получили код доступа к ее банковскому приложению, похитив со счета 235 тыс. руб. Постановлением отдела МВД России по Шпаковскому району Ставропольского края Владлена Уварова была признана потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) УК. 20 июля 2023 года производство по делу было приостановлено в связи с неустановлением личности мошенников.

Тогда госпожа Уварова решила взыскать необоснованное обогащение с владельца банковской карты, на которую переводились ее деньги. С исковым заявлением она обратилась по месту жительства, совпадающему с территориальной подсудностью уголовного дела — в Шпаковский райсуд Ставропольского края. Суд заявление вернул, сославшись на ст. 28 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), согласно которой гражданский иск, подаваемый отдельно от уголовного дела и до вынесения приговора судом по нему, предъявляется по месту жительства ответчика. Таким образом госпоже Уваровой надо было обращаться в Электростальский городской суд Московской области. С этой позицией согласились все вышестоящие суды, в том числе Верховный.

Между тем, согласно материалам жалобы, Владлена Уварова является многодетной матерью (причем одному из ее детей — меньше года). Время, которое ей пришлось бы потратить на путь и оформление документов в суде, займет около пяти дней, в связи с этим у пострадавшей нет возможности приехать в Подмосковье для подачи иска.

По мнению госпожи Уваровой, ст. 28 ГПК противоречит ст. 19 Конституции, так как не разрешает рассматривать иски жертв преступлений, связанных с действиями телефонных мошенников, по месту жительства пострадавших. При этом гражданские иски, которые подаются в рамках уголовных дел, по месту жительства истца рассматриваться могут, это позволяет Уголовно-процессуальный кодекс.

Конституционный суд, изучив материалы жалобы, пришел к выводу, что ст. 28 ГПК действительно противоречит Конституции, отправив исковое дело Владлены Уваровой на пересмотр. Суд напоминает, что в ГПК есть ст. 29, позволяющая подавать гражданские иски по месту нахождения истца (например, иски о защите субъекта персональных данных и защите прав потребителей). «При этом телефонное мошенничество напрямую связано с нарушением порядка в сфере предоставления банковских услуг, а отношения банков и граждан носят в своей основе потребительский характер,— считают в суде.— Предоставление таким потерпевшим меньшего уровня процессуальных гарантий неоправданно».

Оспариваемая норма ГПК, говорят в КС, не обеспечивает «условий доступности судебной защиты прав лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом в уголовном деле о хищении у него средств с банковского счета».

Отныне граждане, лишившиеся денег по вине телефонных мошенников, могут обращаться с гражданским иском о возмещении средств в суд по месту жительства. Госдума, в свою очередь, должна внести соответствующие изменения в ГПК.

Законодатель, вероятно, впоследствии закрепит в кодексе тот же самый порядок, который предписал соблюдать Конституционный суд с момента выхода постановления, считает гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Партнер, руководитель уголовной практики адвокатского бюро КИАП Дмитрий Григориади говорит, что постановление -— это не просто частный случай, «а стратегический крен судебной системы в сторону дополнительный защиты жертв киберпреступлений». «КС фактически признал, что старая норма ст. 28 ГПК РФ (иск только по месту жительства ответчика) в условиях цифровой преступности стала устаревшим явлением»,— поясняет господин Григориади. Раньше, объясняет он, закон исходил из презумпции защиты ответчика от необоснованных исков, но в делах о телефонном мошенничестве эта логика работала на преступников и так называемых дропперов (лиц, на чьи карты выводятся украденные деньги). «Главный правовой вывод суда — отношения между банком и клиентом носят потребительский характер, а кража денег через приложение — это еще и нарушение прав на персональные данные,— считает Дмитрий Григориади.— Следовательно, потерпевший должен обладать теми же льготами по выбору суда, что и обычный потребитель. Это принципиальное изменение баланса сил, ведь теперь не жертва "бегает" за номинальным владельцем счета по всей России, а владелец счета вынужден будет оправдываться в суде по месту жительства потерпевшего».

Иван Буранов