Валерий Газзаев может вернуться в московское «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев может быть назначен на одну из руководящих должностей в структуре столичного футбольного клуба, сообщил журналист Иван Карпов. По информации источника, речь может идти о посте генерального директора или председателя совета директоров.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Газзаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иван Карпов отметил, что «кандидатуру предлагают со стороны консультативного совета» клуба. Сам Валерий Газзаев не опроверг эти сведения. «Точную информацию можете узнать у руководства московского футбольного клуба "Динамо"», — сказал он ТАСС.

Газзаев играл за московское «Динамо» с 1979 по 1985 год. В составе команды он стал обладателем Кубка СССР. На посту главного тренера клуба у Газзаева было два отрезка: в начале 1990-х и на стыке 1990-х и 2000-х. В 1992 году бело-голубые под его руководством завоевали бронзу национального первенства.

«Динамо» идет десятым в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 18 турах. В ноябре пост главного тренера клуба покинул Валерий Карпин, назначенный на эту должность летом. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Арнольд Кабанов