Сенаторы посчитали отказ от деклараций «существенным шагом» в борьбе с коррупцией

Комитеты Совета федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также по обороне и безопасности 22 декабря рекомендовали верхней палате одобрить закон об освобождении должностных лиц, госслужащих и парламентариев от обязанности ежегодно подавать декларации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

На заседаниях обоих комитетов инициативу представил ее соавтор, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Булавин. Он подчеркнул, что поправками расширяется перечень должностных лиц, которые обязаны отчитываться о доходах: теперь в него также входят работники отдельных государственных корпораций, внебюджетных учреждений и фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений. Но подавать декларации они, как и другие госслужащие и парламентарии, должны будут не ежегодно, а лишь при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные траты, превышающие доходы семьи за последние три года.

Закон унифицирует форму отчетности муниципального и регионального уровней, а также возлагает на кадровые службы и антикоррупционные подразделения обязанность ведения аналитической работы, продолжил сенатор: «То есть они будут не просто собирать и хранить декларации, но и выявлять расхождения между доходами и расходами, используя риск-ориентированный подход с применением государственных информационных систем». В том числе речь идет о системе «Посейдон», которая работает с 2022 года.

«Очень важный момент: раньше описка в предоставлении декларации рассматривалась как нарушение антикоррупционного законодательства. Теперь количество случаев, когда мы будем подавать декларации, исчисляется единицами. Думаю, это существенный шаг вперед в плане совершенствования антикоррупционного законодательства»,— подытожил Владимир Булавин. Оба комитета поддержали закон без обсуждения.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Безопасность дороже гласности».

Андрей Прах