Песков назвал гибель генерал-лейтенанта в Москве «страшным убийством»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве «страшным убийством». По его словам, спецслужбы проведут расследование и предпримут все необходимые меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я не хотел бы это комментировать. Это, естественно, страшное убийство, это покушение»,— сказал господин Песков корреспонденту RT.

22 декабря на юге Москвы было совершено покушение на начальника Управления оперативной подготовки вооруженных сил России Фанила Сарварова. По предварительным данным, злоумышленники использовали магнитную мину, заложенную под автомобиль военнослужащего. От полученных травм он скончался в больнице.

