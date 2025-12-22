The Times: профессора MIT застрелили из-за академического соперничества

Мотивом убийства физика-ядерщика, директора Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (MIT) Нуну Лурейру могло стать академическое соперничество. Об этом пишет The Times. Подозреваемый в убийстве Клаудиу Невес Валенте учился вместе с господином Лурейру в Высшем технологическом институте в Португалии, где они изучали физику в 1995–2000 годах. Позже Валенте учился в Университете Брауна, где он, предположительно, устроил стрельбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуну Лурейру

Фото: Nuclear Science and Engineering Директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуну Лурейру

Фото: Nuclear Science and Engineering

Клаудиу Невес Валенте был найден мертвым в ночь на пятницу в городе Салем (штат Нью-Гемпшир). Его подозревают в том, что 13 декабря он устроил стрельбу в Университете Брауна в США, в ходе которой погибли два человека и еще девять — были ранены, а через два дня застрелил господина Лурейру в его доме в Бостоне. Полиция искала Валенте почти неделю, сообщалось, что он «ловко заметал следы».

The Times цитирует португальского физика Соареша Гонсалвеша из Института плазмы и ядерной физики в Лиссабоне, по мнению которого «все указывает на давнюю вражду». Их португальский однокурсник Фелипе Моура написал также, что Валенте был, «очевидно, одним из лучших» на курсе, но регулярно «устраивал совершенно ненужные ссоры» с коллегами, «которых считал не столь же блестящими, как он сам». Профессор физики американского Сиракузского университета Скотт Уотсон, который учился с Валенте в Университете Брауна в 2000-е годы и был его другом, также отметил, что тот «часто жаловался на переезд в США и на университет» и «ненавидел Браун и Провиденс» (город, где находится университет).

Яна Рождественская