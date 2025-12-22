Путин утвердил порядок военной службы лиц без гражданства

В Положение о порядке прохождения военной службы внесены изменения, закрепляющие присутствие в Вооруженных силах РФ лиц без гражданства. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Поправки, внесенные в положение, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года, регулируют основные вопросы службы апатридов в российской армии, в том числе порядок заключения ими контракта с Министерством обороны РФ и предъявляемые к таким лицам требования.

Как сообщал “Ъ”, федеральный закон, предоставивший лицам без гражданства право заключать контракты о прохождении службы в Вооруженных силах РФ и других воинских формированиях России, был принят в июле 2025 года. Тогда поправки были внесены в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих».

Михаил Спиридонов