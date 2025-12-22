Умер британский певец Крис Ри

Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его семью. Господин Ри — автор хитов Driving Home for Christmas, On the Beach, The Road to Hell и Josephine.

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Крис Ри родился в 1951 году в Мидлсбро на северо-востоке Англии. Музыкой начал заниматься в юности, параллельно работая на фабрике мороженого отца. В возрасте 22 лет он присоединился к группе Magdalene, затем — Beautiful Losers. Сольную карьеру исполнитель начал в 1974 году, выпустив дебютный сингл So Much Love.

В 1978 году песня Fool достигла 12-го места в чартах в США. За нее Крис Ри получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель». С 1987 года шесть альбомов исполнителя вошли в десятку лучших в Великобритании, два из них достигли первой строчки. Всего певец выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз, поп, соул и софт-рок.