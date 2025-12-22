Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном. Он отметил, что уже поезда из РФ приезжают в Армению через азербайджанскую территорию.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, в нашем регионе происходят очень важные и, к счастью, позитивные события. Я хотел бы вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном»,— сказал Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

8 августа в Вашингтоне Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение при участии президента США Дональда Трампа. До этого в основном консультации и встречи армянских и азербайджанских представителей проходили при посредничестве России. «Центральную роль России» в урегулировании отмечал и российский МИД после встречи сторон в Белом доме.

Лусине Баласян