Деревянная величина

Сразу после наступления нового 2026 года на российских киноэкранах начнется битва праздничных блокбастеров для семейного просмотра. За зрительские сердца и кошельки на этот раз будут сражаться три релиза: «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко, «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина. Об этом последнем участнике гонки, продолжающем, как и два остальных, тренд освоения советского сказочного наследия, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Буратино»

Фото: Кинокомпания «Водород» Кадр из фильма «Буратино»

Фото: Кинокомпания «Водород»

В начале этого года компания «НМГ Кинопрокат», выступавшая в новогодней битве с фильмом «Финист. Первый богатырь», проиграла ее «Волшебнику Изумрудного города», собрав в прокате около 2,74 млрд руб. (касса победителя составила приблизительно 3,34 млрд). Теперь, к очередному новолетию она выставляет против «Простоквашино» и сиквела «Чебурашки» фильм «Буратино», снятый режиссером «Волшебника…» Игорем Волошиным почти с той же командой, с которой он делал байопик Федора Конюхова «Победитель ветра» (2023). Сыгравший Конюхова Федор Бондарчук в сказке преобразился в злого Карабаса-Барабаса, и здесь его так же трудно узнать под слоями пластического грима, кустистыми бровями, рыжим париком и грандиозной бородой.

«Буратино», сценарий которого сочиняли Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова, тоже похож на слоеный пирог. Где-то на самом дне прячутся не упомянутые в титрах «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, откуда в фильм перекочевали библейские мотивы, выброшенные Алексеем Толстым за ненадобностью из его «литературной обработки». Следующий слой — собственно повесть Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Затем, конечно, советский киномюзикл Леонида Нечаева 1975 года: в «Буратино» звучат песни оттуда в новых аранжировках, сделанных автором первоначального саундтрека композитором Алексеем Рыбниковым и его сыном Дмитрием Рыбниковым. К некоторым из них написаны новые тексты (больше всех пострадало «Какое небо голубое»). Есть в фильме и оригинальные песни, которые, правда, на фоне хорошо знакомых старых совершенно не запоминаются.

И наконец, поверх все это залито глазурью из компьютерной графики, с размахом поставленных музыкальных номеров, дорогих декораций, изображающих в Подмосковье Италию, и костюмов, сшитых под руководством Надежды Васильевой, уже одевавшей героев «Конька-Горбунка» (2021), «По щучьему велению» (2023), «Огнива» (2024), «Летучего корабля» (2024) и «Горыныча» (2025).

Главная диковина в фильме – это, конечно, сам компьютерный Буратино, черты лица которому подарил сын режиссера Волошина Игнат, а мимику и пластику — юная актриса Виталия Корниенко, чьи движения сканировали с помощью технологии захвата изображения.

А также три CGI-таракана (коллективная замена Сверчка из первоисточников), которых озвучили легендарный ведущий Николай Дроздов, популярный певец Ваня Дмитриенко и комик Антон Шастун (ему на откуп отданы грубовато-саркастические шутки для сидящих в зрительном зале родителей).

Сюжет остался классическим — но только в общих чертах. Бедный одинокий столяр Карло (Александр Яценко) выстругивает себе из бревна сыночка, называет его Буратино и отправляет в школу, откуда тот убегает, но не по лености и раздолбайству, а из-за буллинга одноклассников, которым не нравится, что он деревянный. Затем Буратино становится звездой в бродячем театре Карабаса-Барабаса, куда Карло его отпускает, наступив на горло своей родительской любви и гиперопеке и причинив мальчику психологическую травму: папа от него отказался!

Из театра Буратино тоже сбегает и знакомится с лисой Алисой (Виктория Исакова) и котом Базилио (Александр Петров), использующих его в своих корыстных интересах. После возвращается в театр, где подбивает артистов — Мальвину (Анастасия Талызина), Арлекина (Рузиль Минекаев), Пьеро (Степан Белозеров) и Артемона (Марк Эйдельштейн) — на бунт против жестокого антрепренера. За этим следует воссоединение с папой Карло, жертва, принесенная уже Буратино во имя их взаимной любви, и всеобщий хеппи-энд, частично, скажем мягко, позаимствованный из «Приключений Паддингтона 2» (2017).

К безусловным плюсам картины можно отнести центральную идею, достаточно смелую для отечественного кинематографа: принятие инаковости.

Пройдя через все испытания, Буратино не становится настоящим мальчиком, как у Коллоди, а понимает, что достоин любви таким, какой он есть. Также здесь прямо проговаривается мысль «бьет — значит не любит», с помощью которой Буратино вырывает из лап Карабаса-Барабаса его натерпевшуюся труппу. В визуальном решении фильма встречаются интересные находки вроде отсылок к классической итальянской архитектуре, а некоторым артистам, например, Яценко, Бондарчуку или Светлане Немоляевой, играющей Тортиллу, дали хорошенько развернуться.

Увы, остальным участникам каста играть особо нечего, и их актерский потенциал пропадает втуне. Сценарий же распадается на плохо связанные между собой куски, искать в переходах между которыми хотя бы формальную логику бесполезно, а под конец и вовсе застопоривается, как будто авторы не знали, как им выбраться из собственной переусложненной конструкции. Словом, фильм получился похожим на своего главного героя: вроде разговаривает, поет и пляшет почти как настоящий, но при этом какой-то все-таки деревянненький.

Юлия Шагельман