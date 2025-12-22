Суд в КЧР изъял имущество директора Ставропольского канала на 240 млн рублей

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск республиканской прокуратуры. Суд обратили в доход государства 70 объектов недвижимости стоимостью 240 млн руб. Прокуратура доказала, что директор ФГБУ «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала» приобрел их на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

С 2005 по 2017 год чиновник вместе с супругой и сыновьями купил земельные участки, здания, строения, сооружения и жилые помещения в Москве и Карачаево-Черкесии. Они оформили ряд сделок через фиктивные договоры дарения на доверенных лиц. Средства поступили из незаконных источников, установила прокуратура.

Расследование длилось несколько лет. Прокуратура подала иск после анализа деклараций и выписок ЕГРН. Стоимость имущества определили по рыночным оценкам на 2025 год. Прокуроры провели проверку деклараций о доходах семьи директора за 12 лет. Они выявили несоответствие между официальными зарплатами и стоимостью активов. Суд дополнительно взыскал 43 млн руб. Это эквивалент стоимости имущества, которое ответчики уже реализовали. Решение суда вступило в силу немедленно.

Фигурант дела занимал пост в ФГБУ с 2005 года. Большой Ставропольский канал — ключевой объект ирригации в Ставропольском крае. Он обеспечивает водой поля на тысячи гектаров. Семья приобрела активы в период его руководства учреждением. Фиктивные дарения использовали для сокрытия сделок. Доверенные лица получали землю якобы в подарок, а потом перепродавали ее. Прокуратура собрала доказательства через анализ банковских переводов и регистрационные записи Росреестра. Общая площадь объектов превышает тысячи квадратных метров.

Станислав Маслаков