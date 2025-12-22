Конкуренция за дом между УК в Новороссийске «вылилась» в репутационный спор

Приморский районный суд Новороссийска присудил 30 тыс. руб. морального вреда учредителю ООО «Кубанская Управляющая Компания» (КУК) за ложь, которую в отношении него в домовом чате распространил замдиректора «Новороссийской управляющей компании» во время голосования по выбору УК. Соответствующий судебный акт опубликован в базе информационно-правовой системы «Гарант».

В ходе разбирательств выяснилось, что инцидент произошел в период организации общего собрания по вопросу о смене управляющей домом организации: с АО «Новороссийская Управляющая Компания» на ООО «Кубанская Управляющая Компания».

В какой-то момент замдиректора «НУК» написал в общедомовом чате в мессенджере Whats App, что учредитель конкурирующей управляющей компании, к которой может перейти управление многоквартирным домом, ранее был судим за мошенничество и в качестве руководителя НУК был связан с хищением денег у собственников указанного дома, говорится в судебном акте. Также замдиректора НУК высказался в том смысле, что учредитель КУК совместно с председателем дома данным голосованием совершают действия по выводу денежных средств у жильцов многоэтажки.

Замдиректора КУК заявил, что не имеет приговора за воровство. Хотя ранее он, действительно, являлся директором АО «НУК» и был судим, но не за воровство у жильцов, а за злоупотребление должностными полномочиями (ст.286 УК РФ), при этом по тому делу отсутствовал ущерб, указал истец. При этом ни он, ни председатель дома не имели отношения к какому-либо выводу денежных средств из каких-либо счетов данного дома.

По текстам ответчика суд провел судебно-лингвистическую экспертизу, и установил, что распространенные топ-менеджером конкурирующей фирмы сведения не соответствуют действительности.

В итоге с замдиректора НУК суд взыскал в пользу истца возмещение морального вреда в размере 30 тыс. руб. и судебные расходы в таком же размере. Кроме того, он обязал его опубликовать опровержение своих высказываний в том же чате или на информационных стендах у подъездов дома.

В законную силу решение пока не вступило.

