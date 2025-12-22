Путин присвоил звание «гвардейская» 6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО

Президент Владимир Путин присвоил 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Согласно тексту документа, звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

6-я Ленинградская армия ВВС и ПВО — одно из объединений воздушно-космических сил России, защищающее воздушное пространство Западного военного округа, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию. Армия сформирована 1 июня 1998 года в результате объединения 6-й отдельной армии ПВО и 76-й Краснознаменной воздушной армии. Штаб расположен в Санкт-Петербурге.

История соединения восходит к временам Великой Отечественной войны, когда армия ПВО (создана в 1942 году) прикрывала город на Неве во время блокады, обеспечивая защиту от массированных налетов немецкой авиации, за что в 2005 году получила почетное наименование «Ленинградская». В послевоенные годы армия неоднократно реорганизовывалась, обеспечивая противовоздушную оборону северо-западного направления, а в 2015 году была воссоздана в составе воздушно-космических сил РФ.

Михаил Спиридонов