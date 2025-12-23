АО «Газпром-медиа холдинг»

Основан в 1998 году для управления активами в СМИ, которые на тот момент принадлежали концерну «Газпром» (MOEX: GAZP). Основные активы получил в 2001–2002 годах от компании «Медиа-Мост». В настоящее время холдинг управляет эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «2х2»), тематическими телеканалами группы «Ред Медиа» и «ГПМ Матч», оператором спутникового ТВ «НТВ-Плюс».

В «Газпром-медиа» входят производители ТВ- и киноконтента, включая «Киностудию КИТ», Comedy Club Production, Good Story Media, 1–2–3 Production и др., кинодистрибутор «Централ Партнершип», онлайн-видеосервис Premier, 11 радиостанций («Авторадио», Comedy Radio и др.), издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс». Рекламные возможности холдинга продвигает сейлз-хаус «Газпром-медиа».

В первой половине 2025 года медиабизнес ПАО «Газпром» впервые показал прибыль — она составила 15 млн руб. против чистого убытка в 6,9 млрд руб. годом ранее. Выручка за полугодие сократилась примерно на 1% — до 78,99 млрд руб. против 79,78 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.