Замглавы администрации стал главой Дербентского района Дагестана

Собрание депутатов Дербентского района единогласно избрало 41-летнего Эльмана Аллахвердиева новым главой муниципалитета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, решение приняли на 37 заседании собрания депутатов шестого созыва. Выборы нового руководителя стали ключевым вопросом повестки дня.

Ранее господин Аллахвердиев работал заместителем главы районной администрации. Он сменил на посту Мавсума Рагимова, который руководил муниципалитетом с 2020 года.

Новый глава района родился в 1982 году и обладает опытом работы в органах местного самоуправления. До назначения замглавы администрации он возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Управление ЖКХ» и муниципальное казенное учреждение «Отдел муниципальных закупок».

Валентина Любашенко