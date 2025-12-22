Белгородские власти проверили тарифы на подключение интернета в приграничье

Информация о завышении стоимости тарифов домашнего интернета в приграничных муниципалитетах Белгородской области не подтвердилась. Услуги предоставляют в соответствии с установленными тарифными планами компаний, которые зафиксированы и проверяются Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом Вячеславу Гладкову доложил заместитель губернатора – министр цифрового развития региона Сергей Четвериков на совещании в облправительстве 22 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Вячеслав Гладков дал поручение проверить затраты и тарифы провайдеров в приграничных районах неделю назад после того, как от местных жителей поступила информация о росте цен на услуги в несколько раз. Глава региона отдельно подчеркнул, что требуется исключительно «разобраться, не наказывая». По его словам, если перенапрячь провайдеров, они уйдут, после чего «станет еще хуже».

Сейчас в белгородском приграничье работают восемь провайдеров, предоставляющих доступ в интернет по волоконно-оптическим каналам: ПАО «Ростелеком», ООО «БСТК» (Лучше.net), ООО «АКС», ООО «Комета», ООО «Смайлком», ООО «Интерсити», ООО «Нетспейс» и ООО «Линкфор». Проверка установила, что средняя абонентская плата за интернет находится в пределах 600-700 руб. У шести операторов она не поднималась с 2024 года. Средняя цена подключения частного дома к интернету в свою очередь составляет 6-7 тыс. руб.

«В случае повторных обращений жителей по поводу увеличения стоимости подключения и предоставления услуг интернета главы муниципальных образований должны запросить документы — платежные поручения. Нужно подтверждение, что пришел платеж. Также необходимо усилить работу по информированию жителей, особенно пожилых людей и тех, кто подключается впервые, о пакетных услугах, в которых предоставляется не только интернет, но и сотовая связь и телевидение. Они, конечно же, стоят дороже, и это людям нужно объяснять», — сказал господин Гладков.

Губернатор также отметил, что из-за обстрелов ВСУ ситуация с интернетом в приграничье крайне непростая — зачастую речь идет о полном отсутствии интернета и невозможности подняться на вышку для восстановления его работы.

«Но есть дети, у которых дистанционное обучение, есть необходимость вызвать скорую помощь, есть общение с родственниками. Сейчас это главные вопросы, которые требуют решения», — подчеркнул глава региона.

Денис Данилов