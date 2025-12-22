Китайский Dongfeng отозвал в России 13 тыс. грузовиков из-за сильного шума

Китайский автопроизводитель решил отозвать 9,2 тыс. грузовиков DFH4180 (GX), проданных в России с 15 января 2023 года по 11 июля 2025-го, а также 3,6 тыс. еще не реализованных транспортных средств. Причина — превышение допустимого уровня звука, издаваемого грузовиком при движении. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Кроме того, на грузовиках не подсвечивается индикатор управления вентилятором. Цвет сигнала обогрева и обдува ветрового стекла не соответствует регламенту. На грузовиках обновят программное обеспечение и в случае необходимости заменят глушители шума. Также на них полностью заменят панели управления.

В октябре Dongfeng отозвал 12,4 тыс. грузовиков этой же модели, проданных в России с 15 января 2023 года по 31 мая 2025-го. Тогда на них заменили ремни безопасности.

