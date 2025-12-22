Путин разрешил мексиканской компании купить «дочку» немецкой Ruhrpumpen

Президент России Владимир Путин разрешил мексиканской компании Industries E. G., Sociedad anonima promotora de inversion de capital variable приобрести 99,9% долей российской дочерней компании немецкой Ruhrpumpen — «Рурпумпен РУС».

Распоряжение опубликовано на сайте правовых актов РФ. Из документа следует, что решение принято в связи с «недружественными действиями» некоторых иностранных государств и международных организаций.

Немецкая компания Ruhrpumpen — один из крупнейших производителей насосных систем в мире. Дочерняя компания «Рурпумпен РУС» начала работать на территории России в 2011 году.