Гладков поручил чаще информировать белгородцев о «белом списке» мобильных сервисов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить работу по информированию жителей о работоспособности мобильных приложений и сервисов на территории региона в случае ограниченной работы сотовой связи. Речь идет о так называемом «белом списке», согласованном министерством цифрового развития РФ. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в облправительстве 22 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Эту работу необходимо усиливать, в том числе и среди наших юных жителей через министерство образования области, через министерство общественных коммуникаций. Если мы детям будет объяснять, что такое «белый список», то они быстрее поделятся этими знаниями со своими родителями, бабушками и дедушками. Это будет максимально продуктивно и комфортно для всех. Конечно, мы не забываем и про наши СМИ, глав муниципалитетов, министров, замгубернаторов. Также важно усиливать информирование через через МФЦ. И особенно важно ознакомить всех жителей приграничья», — заявил глава региона.

На текущий момент в «белый список» входит более 150 сервисов, включая государственные и банковские приложения, а также маркетплейсы и соцсети. Перечень цифровых платформ формируют из наиболее популярных интернет-ресурсов, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. На прошлой неделе, 18 декабря, в список включили 45 сайтов.

Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков доложил губернатору, что ведомство ранее проанализировало обращения жителей региона при ограничении работы мобильного интернета. В основном жалобы поступали из-за ограничений работы каналов, оповещающих о перемещениях БПЛА и во время ракетных атак. Сервисы были перенесены в мессенджер Мax.

«Также жалобы поступали на невозможность оплаты как банковских услуг, так и транспортных. В ручном режиме прорабатываем такую возможность в период частичного ограничения работы интернета. И по валидаторам в общественных транспортах мы составили список ip-адресов для добавления в Белый список», — проинформировал Сергей Четвериков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», во время прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря корреспондент ГТРК «Белгород» Анна Рудченко предложила президенту включить в «белый список» приложения для мониторинга уровня сахара у детей-диабетиков.

