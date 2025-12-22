Мишустин заявил о продолжении роста пенсий работающих россиян

Возобновленная в этом году индексация выплат работающим пенсионерам продолжится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Так он описал Стратегию действий в интересах старшего поколения на ближайшие пять лет.

Как напомнил господин Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, одним из ключевых приоритетов государственной политики остаются повышение продолжительности жизни и поддержка активного долголетия. Для достижения этих целей утвержден комплекс мероприятий, направленных на улучшение пенсионного обеспечения. В частности, планируется расширять возможности диспансеризации в поликлиниках и стационарах, а также доступ к лечению на дому. Кроме того, развивается система долговременного ухода, которая к 2030 году станет доступна для 500 тыс. человек.

Премьер отметил важность долгосрочных научных исследований для борьбы с хроническими заболеваниями и создания условий для здорового образа жизни пенсионеров. Он добавил, что «люди серебряного возраста» должны иметь доступ к участию в общественной жизни, включая волонтерские движения, наставничество и обучение.

С 1 января 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6%. Процесс индексации будет происходить с опережением инфляции. Таким образом, средний размер выплаты в следующем году составит около 27,1 тыс. руб.