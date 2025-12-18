Жительницу Курской области осудили на 15 лет за госизмену

Курский областной суд признал виновной 56-летнюю Людмилу Титову по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил. Информацию по делу опубликовала объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что Людмила Титова, проживающая в Дмитриевском районе Курской области, в августе 2024 года, являясь противником внешней политики РФ и СВО, находясь на рабочем месте в охранном предприятии, узнала о размещении сотрудников, прибывших для усиления охраны правопорядка в условиях ЧС и КТО в регионе. Желая противодействовать российскому политическому режиму, Титова в состоянии алкогольного опьянения попыталась передать полученные сведения через мессенджер МО Украины.

Не получив ответа, спустя несколько дней в рамках оперативного эксперимента УФСБ она передала информацию оперативнику, которого воспринимала как представителя иностранного государства. В ходе разбирательства подсудимая вину признала частично.

В начале ноября стало известно, что уголовное дело Дмитрия Зайцева, обвиняемого в конфиденциальном сотрудничестве с запрещенной в РФ террористической организацией «Легион "Свобода России"», будут рассматривать в Курском областном суде.

Ульяна Ларионова