Управление оперативной подготовки ВС РФ

Входит в структуру Генштаба вооруженных сил (ВС) РФ. Является ключевым элементом в системе оперативной подготовки и тренировки воинских подразделений, отвечает за текущее и среднесрочное планирование подготовки ВС.

В задачи управления входит подготовка и обеспечение проведения мероприятий оперативной подготовки, анализ и обобщение соответствующего опыта, выработка рекомендаций по совершенствованию методики обучения. Кроме того, ведомство занимается планированием и обеспечением проведения мероприятий совместной подготовки (учений) российских вооруженных сил с войсками стран СНГ, ОДКБ и ШОС. С 2016 года управление возглавлял генерал-лейтенант Фанил Сарваров.