В ПСЖ хотят подписать пожизненный контракт с главным тренером Луисом Энрике

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания пожизненного контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает As. Действующее соглашение с испанским специалистом истекает в июне 2027 года.

Фото: Stephane Mahe / Reuters Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Отмечается, что Луис Энрике, возглавляющий клуб с 2023 года, создал «идеальную атмосферу», которую в ПСЖ хотят сохранить на постоянной основе. В 2025 году под руководством испанца команда выиграла чемпионат и Кубок Франции, стала победителем Лиги чемпионов, а также завоевала Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок FIFA. Луис Энрике был признан лучшим тренером 2025 года по версии FIFA и журнала France Football.

Ранее специалист тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Луис Энрике завоевал девять титулов, в том числе дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Таисия Орлова