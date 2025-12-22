В ПСЖ хотят подписать пожизненный контракт с главным тренером Луисом Энрике
Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания пожизненного контракта с главным тренером Луисом Энрике, сообщает As. Действующее соглашение с испанским специалистом истекает в июне 2027 года.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Отмечается, что Луис Энрике, возглавляющий клуб с 2023 года, создал «идеальную атмосферу», которую в ПСЖ хотят сохранить на постоянной основе. В 2025 году под руководством испанца команда выиграла чемпионат и Кубок Франции, стала победителем Лиги чемпионов, а также завоевала Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок FIFA. Луис Энрике был признан лучшим тренером 2025 года по версии FIFA и журнала France Football.
Ранее специалист тренировал итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону». Вместе с каталонским клубом Луис Энрике завоевал девять титулов, в том числе дважды стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.