ВККС прекратила полномочия обвиняемого в получении взятки судьи из Ростова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Ростовской области прекратила полномочия судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Артура Маслова на основании его письменного заявления об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Артур Маслов вошел в число четырех ростовских судей, в отношении которых ВККС дала разрешение СК России на возбуждение уголовных дел.

На тот момент действующего судью Артура Маслова заподозрили в получении взятки (ст. 290 УК РФ), как и Олега Батальщикова и Наталью Цмакалову. А бывшей мировой судье Эльмире Пономаревой инкриминируется дача крупной взятки.

Наталья Белоштейн