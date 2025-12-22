Минюст предложил дать командирам право заверять сделки от лица жен военных

Минюст разработал законопроект, который разрешает командирам частей нотариально заверять согласие жен военнослужащих по сделкам с имуществом. Речь идет о ситуациях, когда супруга военнослужащего вместе с ним находится в отдаленной местности в пункте дислокации и не может дать согласие на сделку.

Сейчас по ст. 185.1 ГК РФ доверенность на регистрацию прав собственности и других сделок должна быть заверена нотариусом, но для военнослужащих действует особый порядок. Так, в пунктах дислокации воинских частей, документы может заверить командир части. В июне 2025 года Госдума расширила это правило на военнослужащих из добровольческих формирований. При этом сделки с имуществом, подлежащие госрегистрации, требуют нотариального согласия второго супруга.

Проект поправок разрешает командирам нотариально заверять согласие супруг военных, если они:

находятся в пункте дислокации в труднодоступной или отдаленной местности;

в этой местности нет нотариуса;

в пункте не организованы выезды нотариуса для приема граждан.

Поправки разработаны Минюстом на основании постановления Конституционного суда от 30 октября 2025 года. Документ касается дела военнослужащего с Крайнего Севера, который не смог оформить ипотеку из-за отказа банка принять заверенное командиром части согласие супруги. КС признал п. 3 ст. 35 Семейного кодекса неконституционной, так как она нарушает права военнослужащих в отдаленной местности.

Полина Мотызлевская