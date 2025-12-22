Ставрополье обеспечило четверть жилищного строительства СКФО

Ставропольский край построил 1,7 млн кв. м жилья за январь-ноябрь 2025 года, обеспечив 27,5% от общего объема жилищного строительства в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего в СКФО за одиннадцать месяцев 2025 года введено в эксплуатацию 6,4 млн кв. м жилых помещений. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Ставропольском крае возведено 20,5 тыс. квартир, из которых индивидуальные застройщики построили объекты площадью 1,1 млн кв. м. Частное строительство составило 63,5% от общего объема введенного жилья в регионе.

Больше всего недвижимости сдано в краевой столице — 628 тысяч кв. м, что равняется 35,2% от всего построенного в крае жилья. При этом доля частного строительства в Ставрополе достигла 26,9%.

Среди других муниципалитетов выделяется Шпаковский округ с показателем 254 тыс. кв. м. В Предгорном районе ввели 146 тыс. кв. м недвижимости, в Ессентуках — 115 тыс. кв. м, в Пятигорске — 106 тыс. кв. м, в Кисловодске — 69,3 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко