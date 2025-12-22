Правительство не поддержало ограничения права избираться за преступления против власти

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутатов, выступивших за ограничение пассивного избирательного права для осужденных за преступления против государственной власти. Это следует из проекта отзыва, одобренного на заседании комиссии 22 декабря.

Законопроект был внесен членами фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Авторы предложили дополнить ст. 4 закона об основных гарантиях избирательных прав граждан нормой, согласно которой лица, осужденные за преступления, предусмотренные главой 30 Уголовного кодекса (УК), не имеют права быть избранными до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Как отметила правкомиссия, предусмотренные этой главой УК преступления «против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления» не имеют единой формы вины, мотивов, целей, направленности и общественно опасных последствий. При этом в данной главе устанавливается ответственность как за преступления небольшой тяжести, за которые даже не наказывают лишением свободы, так и за особо тяжкие преступления, за которые грозит заключение на срок до 15 лет.

Кроме того, законопроектом предлагается установить срок ограничения пассивного избирательного права вдвое больший, чем при совершении преступлений экстремистской направленности (в этом случае со дня снятия или погашения судимости должно пройти всего пять лет), подчеркнули в правительстве. Это означает ограничение пассивного избирательного права без учета характера и степени общественной опасности соответствующих деяний, что не согласуется с позицией Конституционного суда.

«На основании изложенного, а также с учетом правовой позиции КС РФ правительство не поддерживает законопроект в представленной редакции»,— говорится в проекте отзыва.

Анастасия Корня