Напавший на тренера астраханского «Динамо» водитель BMW находится в СИЗО

Водитель BMW, избивший главного тренера астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина, заключен под стражу до 12 февраля следующего года. Решение об аресте вынес Кировский районный суд Астрахани, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 13 декабря на перекрестке улиц Бакинской и Волжской, рядом с ТЦ «Алимпик». В сети распространились видеозаписи, на которых видно избиение господина Заикина. По словам тренера, перед нападением автомобиль BMW совершил подрезку, в результате чего его машина выехала на обочину и получила повреждения.

После этого водитель BMW пытался открыть дверь автомобиля Георгия Заикина, угрожая ему, а после выхода тренера из машины, начал наносить ему удары, в результате чего тот потерял сознание. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сам нападавший представил иную версию событий: якобы конфликт начал тренер.

Полиция задержала подозреваемого через несколько дней в Дагестане и доставила в Астрахань. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время полиция устанавливает всех участников инцидента.

Нина Шевченко