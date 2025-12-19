Избивший астраханского тренера «Динамо» водитель BMW задержан в Дагестане

Водитель автомобиля BMW задержан по подозрению в избиении главного тренера гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина. Инцидент произошел в Астрахани на перекрестке улиц Бакинской и Волжской (ТРЦ «Алимпик») и вызвал широкий общественный резонанс после распространения видеозаписи в сети.

По информации регионального УМВД, подозреваемого задержали в соседнем регионе – Республике Дагестан – после служебной командировки полицейских. Его доставили в Астрахань.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье о «мелком хулиганстве». Однако за избиение господина Заикина ему грозит уголовная ответственность по статье о «хулиганстве» и лишение свободы.

Георгий Заикин ранее сообщил, что иномарка BMW подрезала его, в результате чего его машина задела бордюр. После этого водитель BMW пытался открыть дверь его автомобиля, угрожая физической расправой. Затем водитель избил тренера, из-за чего тот потерял сознание.

Задержанный ранее опубликовал видео в закрытом Telegram-канале, в котором утверждал, что не собирался бить господина Заикина. В видео он настаивал, что конфликт начал тренер, а водитель BMW вышел из машины и сделал ему замечание за агрессивную манеру общения с нецензурной бранью. После он плюнул в закрывающееся окно, но попал в Георгия Заикина. По его словам, якобы сам тренер начал драку.

Нина Шевченко