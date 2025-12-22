Перед Новым годом в Анапе усилят меры контроля продажи алкоголя и пиротехники

Власти Анапы обсудили усиление мер по пресечению незаконной торговли алкогольными напитками и пиротехникой. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Анапе утвердили состав рейдовых рабочих групп, которые будут осуществлять контроль за продажей алкоголя и пиротехники на территории курорта. В рейдах будут участвовать сотрудники полиции, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также работники городского управления потребительской сферы.

«В прицеле внимания — 19 торговых объектов, реализующих пиротехнику на территории Анапы, также ведется работы по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи вне магазинов»,— пояснили в пресс-службе мэрии города.

Управление потребительской сферы Анапы провело мониторинг 200 объектов торговли, осуществляющих продажу алкогольных напитков и спиртосодержащей продукции. Специалисты выявили ряд нарушений, правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях. В администрации Анапы подчеркнули, что с начала года на курорте изъяли из торгового оборота более 15 т несанкционированных спиртосодержащих напитков.

В преддверии Нового года и Рождества в Анапе рейдовые мероприятия по выявлению незаконной торговли будут проводиться на регулярной основе. Особое внимание планируется уделить круглосуточным магазинам.

София Моисеенко