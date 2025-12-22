Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью мальчика в Одинцово

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном выразил соболезнования в связи с гибелью при нападении в школе в подмосковном Одинцово мальчика, уроженца республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники неформального саммита стран СНГ в Эрмитаже. Президент России Владимир Путин — третий справа, президент Таджикистана Эмомали Рахмон — второй слева

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад»,— сказал президент в начале встречи в Санкт-Петербурге. «Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление и без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и, безусловно, будут наказаны в полном объеме», - заверил президент РФ.

16 декабря девятиклассник пришел в школу с ножом, ранил охранника, а затем убил ученика четвертого класса. После этого нападавший забаррикадировался в одном из кабинетов. Спецназовцы убедили его сдаться без штурма. В МИД Таджикистана заявили, что нападение произошло на почве национальной ненависти. МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка.

Лусине Баласян