Изъятые авто возвращают в оборот

В России появятся хабы по продаже автомобилей из лизинговых стоков. Технику там будут продавать со скидками до 40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Всего в стране откроют десять таких площадок. На них выставят легковые и грузовые автомобили. В том числе из корпоративных парков, такси и служб доставки. Почти половину всех стоков составляют грузовики, около 20% — прицепы, еще примерно столько же — легковые авто и фургоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий объем изъятой техники в России уже превысил 50 тыс. единиц, отметил управляющий директор группы «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов: «Без выстроенной инфраструктуры такой сток быстро превратится в источник потерь как для компаний, так и для рынка в целом. В ответ на это мы в течение года сфокусировались на создании прозрачной и управляемой модели работы с таким имуществом.

Уже открытые площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах позволяют централизованно проводить диагностику, предпродажную подготовку и ремаркетинг техники, обеспечивая ее сохранность и ликвидность. В дальнейшем мы планируем масштабировать эту модель в ключевых региональных центрах, в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Сейчас мы продаем уже больше, чем изымаем. Всего за год мы реализуем около 10 тыс. единиц изъятой техники».

Большинство стоков — автомобили с большим пробегом, отметил владелец сети «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Поэтому, по его словам, лизингодатели понесут дополнительные расходы, им придется восстанавливать технику и готовить ее к продаже: «Потребность в хабах абсолютно логична, потому что на протяжении этого года очень большое количество техники, преимущественно коммерческой, изымалось за неплатежи лизинговыми компаниями. Что-то возвращали и сами клиенты, потому что не могли тянуть бремя расходов, не имея достаточную доходность бизнеса.

К слову, сами лизинговые компании стали похожи на дилеров. Менеджеры стали не только разбираться в финансовых продуктах, но и уверенно реализовывать эту технику. Одна из причин того, что лизинговые компании продают самостоятельно, — это нехватка маржинальности, чтобы другие участники рынка подключались, ведь у дилеров тоже есть свои финансовые аппетиты, никто не работает на уровне альтруизма. При этом часть техники находится не в кондиции.

Те стоки, которые сейчас начинают оставаться, представляют собой проблемные машины, которые нужно восстанавливать: перевозить в сервисные центры и делать где-то капитальный ремонт, где-то восстановительный».

А будет ли такая техника пользоваться спросом? Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков сомневается, что без больших скидок на нее найдется покупатель: «В ближайшие полгода, может быть, даже год можно вообще ничего не завозить: у нас хватит автомобилей, которые на складах и по-прежнему не распроданы. Если бы они были нужны на рынке, они бы работали. Если их вернули или компании не смогли расплатиться, значит, эти машины не нужны.

Чтобы вернуть деньги в оборот и не заниматься хранением этих авто, их можно продать только с большим дисконтом. То, что есть сейчас, я думаю, надо продавать со скидкой минимум 20%, иначе это просто никому не нужно, если мы говорим про грузовики. Если мы говорим про легковые машины, там тоже это должно быть минимум 20%, чтобы эти машины уходили, а не стояли в экспозиции до бесконечности».

Первый подобный хаб на 300 единиц техники уже открылся в Ростове-на-Дону этой осенью.

Андрей Дубков