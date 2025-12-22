Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Изъятые авто возвращают в оборот

Будет ли спрос на технику из лизинговых стоков

В России появятся хабы по продаже автомобилей из лизинговых стоков. Технику там будут продавать со скидками до 40%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Всего в стране откроют десять таких площадок. На них выставят легковые и грузовые автомобили. В том числе из корпоративных парков, такси и служб доставки. Почти половину всех стоков составляют грузовики, около 20% — прицепы, еще примерно столько же — легковые авто и фургоны.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Общий объем изъятой техники в России уже превысил 50 тыс. единиц, отметил управляющий директор группы «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов: «Без выстроенной инфраструктуры такой сток быстро превратится в источник потерь как для компаний, так и для рынка в целом. В ответ на это мы в течение года сфокусировались на создании прозрачной и управляемой модели работы с таким имуществом.

Объем нового бизнеса в сегменте лизинга грузовиков в январе—сентябре упал на 67%

Уже открытые площадки в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах позволяют централизованно проводить диагностику, предпродажную подготовку и ремаркетинг техники, обеспечивая ее сохранность и ликвидность. В дальнейшем мы планируем масштабировать эту модель в ключевых региональных центрах, в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. Сейчас мы продаем уже больше, чем изымаем. Всего за год мы реализуем около 10 тыс. единиц изъятой техники».

Большинство стоков — автомобили с большим пробегом, отметил владелец сети «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Поэтому, по его словам, лизингодатели понесут дополнительные расходы, им придется восстанавливать технику и готовить ее к продаже: «Потребность в хабах абсолютно логична, потому что на протяжении этого года очень большое количество техники, преимущественно коммерческой, изымалось за неплатежи лизинговыми компаниями. Что-то возвращали и сами клиенты, потому что не могли тянуть бремя расходов, не имея достаточную доходность бизнеса.

К слову, сами лизинговые компании стали похожи на дилеров. Менеджеры стали не только разбираться в финансовых продуктах, но и уверенно реализовывать эту технику. Одна из причин того, что лизинговые компании продают самостоятельно, — это нехватка маржинальности, чтобы другие участники рынка подключались, ведь у дилеров тоже есть свои финансовые аппетиты, никто не работает на уровне альтруизма. При этом часть техники находится не в кондиции.

Те стоки, которые сейчас начинают оставаться, представляют собой проблемные машины, которые нужно восстанавливать: перевозить в сервисные центры и делать где-то капитальный ремонт, где-то восстановительный».

А будет ли такая техника пользоваться спросом? Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков сомневается, что без больших скидок на нее найдется покупатель: «В ближайшие полгода, может быть, даже год можно вообще ничего не завозить: у нас хватит автомобилей, которые на складах и по-прежнему не распроданы. Если бы они были нужны на рынке, они бы работали. Если их вернули или компании не смогли расплатиться, значит, эти машины не нужны.

Изъятая техника переходит новым клиентам со значительной скидкой

Чтобы вернуть деньги в оборот и не заниматься хранением этих авто, их можно продать только с большим дисконтом. То, что есть сейчас, я думаю, надо продавать со скидкой минимум 20%, иначе это просто никому не нужно, если мы говорим про грузовики. Если мы говорим про легковые машины, там тоже это должно быть минимум 20%, чтобы эти машины уходили, а не стояли в экспозиции до бесконечности».

Первый подобный хаб на 300 единиц техники уже открылся в Ростове-на-Дону этой осенью.

Андрей Дубков

