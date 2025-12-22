Европейские национальные чемпионаты
Чемпионат Англии
Положение команд после 17 туров
- «Арсенал» — 39 очков
- «Манчестер Сити» — 37
- «Астон Вилла» — 36
- «Челси» — 29
- «Ливерпуль» — 29
- «Сандерленд» — 27
Чемпионат Испании
Положение команд
- «Барселона» — 46 очков (после 18 матчей)
- «Реал» — 42 (18)
- «Атлетико» — 37 (18)
- «Вильярреал» — 35 (16)
- «Эспаньол» —30 (16)
- «Бетис» — 28 (17)
Чемпионат Германии
Положение команд после 15 туров
- «Бавария» — 41 очко
- «Боруссия» (Дортмунд) — 32
- «Байер» — 29
- «Лейпциг» — 29
- «Хоффенхайм» — 27
- «Штутгарт» — 26
Чемпионат Италии
Положение команд
- «Интер» — 33 очка (после 15 матчей)
- «Милан» — 32 (15)
- «Наполи» — 31 (15)
- «Рома» — 30 (16)
- «Ювентус» — 29 (16)
- «Болонья» — 25 (15)
Чемпионат Франции
Положение команд после 16 туров
- «Ланс» — 37 очков
- ПСЖ — 36
- «Марсель» — 32
- «Лилль» — 32
- «Лион» — 27
- «Ренн» — 27