Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европейские национальные чемпионаты

Чемпионат Англии

Положение команд после 17 туров

  1. «Арсенал» — 39 очков
  2. «Манчестер Сити» — 37
  3. «Астон Вилла» — 36
  4. «Челси» — 29
  5. «Ливерпуль» — 29
  6. «Сандерленд» — 27

Чемпионат Испании

Положение команд

  1. «Барселона» — 46 очков (после 18 матчей)
  2. «Реал» — 42 (18)
  3. «Атлетико» — 37 (18)
  4. «Вильярреал» — 35 (16)
  5. «Эспаньол» —30 (16)
  6. «Бетис» — 28 (17)

Чемпионат Германии

Положение команд после 15 туров

  1. «Бавария» — 41 очко
  2. «Боруссия» (Дортмунд) — 32
  3. «Байер» — 29
  4. «Лейпциг» — 29
  5. «Хоффенхайм» — 27
  6. «Штутгарт» — 26

Чемпионат Италии

Положение команд

  1. «Интер» — 33 очка (после 15 матчей)
  2. «Милан» — 32 (15)
  3. «Наполи» — 31 (15)
  4. «Рома» — 30 (16)
  5. «Ювентус» — 29 (16)
  6. «Болонья» — 25 (15)

Чемпионат Франции

Положение команд после 16 туров

  1. «Ланс» — 37 очков
  2. ПСЖ — 36
  3. «Марсель» — 32
  4. «Лилль» — 32
  5. «Лион» — 27
  6. «Ренн» — 27
  • Газета «Коммерсантъ» №237 от 23.12.2025, стр. 12

Новости компаний Все