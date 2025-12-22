Семь крымчан отправили в колонию за жестокое избиение чемпиона по боксу

Суд Крыма отправил семерых жителей Феодосии в колонию на сроки от одного года шести месяцев до трех лет восьми месяцев за избиение чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали и его товарища. Об этом «Ъ» сообщили в Следственном комитете РФ (СКР) по Крыму и Севастополю.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Дмитрий Двали (в центре)

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июле 2024 года в Феодосии, куда многократный чемпион в легком весе по боксу Дмитрий Двали прибыл на мастер-класс. Утром он и его товарищ Евгений во время пробежки увидели, как на городской набережной толпа молодых парней избивает лежащего на земле подростка. Сначала приятель, а потом и сам спортсмен попытались остановить драку, но агрессивная компания переключилась на них. В итоге профессиональному спортсмену разбили лицо и повредили глаз, а его другу сломали руку. Пострадавших экстренно направили на лечение в Москву. Медики диагностировали у 23-летнего боксера перелом носа и орбитальной кости черепа и ряд других повреждений.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали девять участников массовой драки. Сначала их обвинили в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако после личного вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Все обвиняемые полностью признали свою вину в совершенном преступлении.

«Сегодня приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемом преступлении и в зависимости от степени вины в данном конфликте приговорены к лишению свободы сроком от одного года шести месяцев до трех лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима»,— уточнили в региональном СКР.

Уголовные дела в отношении еще двоих обвиняемых выделены в отдельное производство.

Александр Дремлюгин, Симферополь