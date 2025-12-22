В Новороссийске продлили восстановительные работы на водопроводе

Запуск водоснабжения в жилые дома в Южном районе Новороссийска откладывается. Как сообщили в МУП «Водоканал», аварийно-восстановительные работы на проспекте Ленина, 109 продлили.

Утром 22 декабря на сетях «Водоканала» была обнаружена утечка, в связи с которой без воды остались многоквартирные дома на проспекте Ленина, улицах Бориса Пупко и Мурата Ахеджака. По подсчетам ресурсоснабжающей организации, водоснабжение отключили у 750 потребителей.

«Водоканал» обозначил ориентировочные сроки восстановления на 17:00, но по обновленной информации работы будут проводиться до 21:00.

София Моисеенко