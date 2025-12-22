Студенты СКФУ разработали «умный коридор» для антитеррора

Команда студентов Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе создала прототип антитеррористической системы «умный коридор». Инженеры объединили распознавание лиц и детекцию металла в одном комплексе OSSC-CD. Система блокирует доступ людям с оружием за доли секунды, сообщает пресс-служба СКФУ.

Фото: пресс-служба СКФУ

Разработчики оснастили «умный коридор» четырьмя рубежами защиты. Первый рубеж сканирует лица с точностью до 99 процентов и отличает людей по принципу «свой-чужой». Металлодетекторы ловят предметы от 450 граммов — от ножей до пистолетов. Если первый барьер срабатывает, остальные три рубежа автоматически запираются, создавая каскадную ловушку.

Система реагирует молниеносно: двери захлопываются менее чем за 1 секунду. Злоумышленника удерживают до 20 минут — время, пока приедут силовики. Владислав Козлов, один из авторов проекта, подчеркнул надежность каскада: без пропуска от первого уровня никто не пройдет дальше. Профессор Игорь Мандрица, руководитель проекта, подтвердил эффективность прототипа на тестах.

СКФУ финансировал проект через грант Фонда содействия инновациям. Программа поддерживает студенческие стартапы в технологическом предпринимательстве. Себестоимость прототипа — 700 тыс. руб., рыночная цена — 1,4 млн руб. Университет позиционирует систему для школ, вузов и офисов с массовым пребыванием людей.

Станислав Маслаков