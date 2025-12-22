Паслер поручил усилить меры безопасности на Урале в новогодние праздники

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил членам антитеррористической комиссии усилить меры безопасности во время новогодних праздников, сообщили в департаменте информационной политики. Для обеспечения правопорядка в регионе планируется задействовать более 3,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии.

«Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, на сигналы и сообщения свердловчан. Наша задача – в любую погоду обеспечить стабильное функционирование критически важной инфраструктуры, надежную работу коммунального комплекса, безопасность на дорогах и транспорте»,– отметил глава региона. Кроме того, господин Паслер подчеркнул важность охраны общественного порядка на новогодних елках и других массовых мероприятиях.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Екатеринбург занял второе место в списке наиболее востребованных направлений для новогоднего отдыха в России.