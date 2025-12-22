Фигурант дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова не признал вину

Курьер Иван Паскарь, который провез в Москву взрывчатку для подрыва машины экс-подполковника СБУ Владимира Прозорова, не признал вину. По его словам, он не имеет отношения к преступлению и только «выполнял свою работу», сообщило ТАСС.

Господин Паскарь рассказал, что занимался провозом посылок между Белоруссией и странами Балтии, а затем доставлял товары в Москву. Он также перечислил набор, в котором были спрятаны компоненты взрывчатки. «Был стандартный набор из лампы, бормашины и нескольких лаков, в новых оригинальных коробках»,— сказал он. Курьер отметил, что посылка прошла на границе рентген и кинологов, а за ее доставку заплатили 10 тыс. руб. Обвиняемый подчеркнул, что не заметил ничего подозрительного.

Второй фигурант дела — Владимир Головченко — отказался от допроса в суде и попросил озвучить данные им ранее показания. Согласно им, подсудимый назвал Ивана Паскаря обычным курьером. Позднее господин Головченко узнал, что в корпус бормашины спрятали взрыватель и пульт управления, а в банке креатина лежала взрывчатка. Из них фигурант собрал бомбу, которую и заложил под машину Владимира Прозорова.

Дело о покушении на Владимира Прозорова рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Подсудимых обвиняют в теракте, а также незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Один из фигурантов дела — Ростислав Журавлев — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к 16 годам колонии. По делу также проходит Максим Чупрун, которого заочно арестовали и объявили в международный розыск в декабре 2024 года.

Никита Черненко