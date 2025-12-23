Шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий Константин Ивлев — о пути российского фермера к успеху

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Ивлев

Фото: из личного архива Константин Ивлев

Фото: из личного архива

Надо отдать должное банкам. Они делают гигантскую работу, поддерживая фермеров, которые вносят колоссальный вклад в развитие кулинарной сферы. Мало кто знает, насколько сложно сделать из молока сыр, творог. И в этом плане один из лидеров — это, конечно, Россельхозбанк, который не просто обеспечивает поддержку фермерства в России, но и помогает его продвигать — например, их проект «Свое Родное». Он лишний раз показывает, что под толстым пластом моцареллы, бурраты и страчателлы есть наши, исконно русские, правильные сыры.

Фермерство — это безумно сложная по трудозатратам история. И, конечно же, результат труда фермеров надо «продавать». Он намного дороже того пластикового, непонятно из чего сделанного сыра, непонятно где выращенной курицы. Покупатели иногда этого не понимают — они думают, что фермерский продукт должен стоить намного дешевле, чем продукты в массмаркете. Но на самом деле это совершенно другой подход и другое качество.