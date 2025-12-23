Пурунго и премсадо: амурский сыр с бразильским акцентом

В нынешнем рейтинге «Соль земли» преобладают крупные компании АПК. Но это не аксиома: частные, почти домашние проекты тоже становятся широко известны и широко востребованы. Пример тому — победительница специальной номинации рейтинга «Фермеры и предприниматели» Агрипина Ануфриев Егорофф. Ее амурская сыроварня — наглядный пример того, как локальный продукт с семейными корнями может выйти далеко за пределы своего региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агрипина Ануфриев Егорофф

Фото: из личного архива Агрипина Ануфриев Егорофф

Фото: из личного архива

Представительница общины староверов Агрипина Ануфриев Егорофф переехала из бразильского штата Парана в Амурскую область по программе переселения соотечественников. Она хотела продолжить семейное дело и открыла на Дальнем Востоке свою сыроварню. Начавшись как скромное предприятие с двумя работниками, теперь ее компания поставляет продукцию в супермаркеты и рестораны в разные российские регионы.

Предки Агрипины Ануфриев Егорофф в середине ХХ века бежали от гонений советской власти на старообрядцев в Китай, откуда были эвакуированы в Бразилию.

«У нас в семье было пятеро детей,— рассказывает Агрипина.— Когда мы только переехали, в Бразилии происходило примерно то же, что и в России: люди массово уезжали из сел в города. Но этого нельзя допустить! Ведь в город должны поступать продукты, а это же все выращивается и делается в деревнях. Тогда правительство страны запустило мощный проект: специалисты встречались с теми, кто еще не уехал в город, и обучали какому-то ремеслу. В нашей семье было две коровы, и родителей обучили профессионально варить сыр, а они передали эти знания нам — детям».

Семейному бизнесу Агрипины больше 30 лет: «Нас возили на крупные предприятия, показывали, что можно держать не двух коров, а больше и что нам со всеми знаниями помогут. Так у нас появилась небольшая сыроварня».

Собеседнице “Ъ” тогда было четыре года. «Я воспитывалась в семье, где родители обучают детей всему с малых лет,— вспоминает она.— Поэтому в сыроварение, в дойку, в кормление нас включили очень рано. Мы сами запасали корма, изучали, что лучше коровам кушать, чтобы было максимально качественное молоко, а значит, и сыр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Семейные традиции

В декабре 2018 года Агрипина с сыном переехала в Амурскую область, взяла дальневосточный гектар, летом следующего года получила паспорт РФ. А в сентябре 2019 года побывала на встрече президента Владимира Путина с общественностью в рамках V Восточного экономического форума. «Он спросил про наше семейное дело, я рассказала, что очень люблю варить сыр и хотела бы продолжить это в России»,— вспоминает она.

В Россельхозбанке выдали льготный кредит, который Агрипина вложила в строительство сыроварни в селе Волково Благовещенского района. «Было много вопросов, и это понятно — как выдавать кредит на несколько миллионов незнакомому человеку, о котором невозможно узнать историю, когда есть только его слова о том, что он сыровар? Я очень рада, что в меня тогда поверили и помогли»,— добавляет собеседница “Ъ”.

Собственное производство госпожа Ануфриев Егорофф запустила в марте 2021 года. Первая партия молока была 20 литров, а сотрудников — всего двое: Агрипина и ее сын. «С тех пор мы прошли огромный путь,— делится она.— Ежедневно перерабатываем где-то тонну-полторы молока, это 150 кг сыра. А сотрудников теперь, не считая нас с сыном, еще пятеро».

Ассортимент у сыроварни небольшой: два вида моцареллы, византий и пурунго и один более плотный и творожный — премсадо. «Его можно жарить, он очень вкусный, не плавится,— объясняет Агрипина.— Мы специально оставили бразильские названия, чтобы сохранить семейные традиции».

Контекст По итогам 2024 года кредитный портфель АПК субъектов МСП в Россельхозбанке составил 321,4 млрд руб. За 11 месяцев нынешнего года он увеличился на 7,3 млрд руб. (+2,3%), составив 328,7 млрд руб. Всего в этом году субъектам МСП в АПК выдано 245 млрд руб. Из них 168,4 млрд руб. получено аграриями на льготных условиях. Также субъектам МСП на приобретение с/х техники было выделено более 25 млрд руб., а на проведение сезонных работ — 166 млрд руб. Свое Родное «Свое Родное» — крупнейший маркетплейс фермерских продуктов от РСХБ: насчитывает около 145 тыс. наименований продукции.

число производителей > 13 тыс.

недавно на платформе запущены новое направление ремесленных товаров и новый личный кабинет для фермеров.

Миссия: продержаться три года

Первое, с чего сыровары начали,— стали рассказывать людям о себе, предлагали продукт, давали визитки. Также запустили доставку и все возможные способы оплаты. «Мой опыт показывает, что, чтобы завоевать клиента, надо делать очень качественный продукт и чем-то еще выгодно отличаться от других: доставкой, удобной формой платежа. Мы хватались абсолютно за все, что бы нам ни предложили. Соглашались, а потом думали, как это выполнить»,— смеется она.

Сарафанное радио сработало: в конце первого года семье уже доверились некоторые оптовые покупатели в регионе. А сейчас предпринимательница работает с местными ресторанами, фермерскими рынками, мини- и супермаркетами. Также сыры от Агрипины представлены в проектах Россельхозбанка «Свое родное» (интернет-магазин фермерской продукции) и «Вкусные пятницы» (презентация продукции на предприятиях).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Фото: из личного архива

«В нашем бизнесе считается, что нужно продержаться первые три года. Даже не просто продержаться, а по максимуму их отработать и успеть себя зарекомендовать. Сохранить качество продукции, не исчезнуть с рынка, работать не покладая рук по всем фронтам. Только после этого приходят серьезные сети,— отмечает она.— Сейчас нам удается выходить в плюс, оплачивать все кредиты, налоги, то есть чувствовать себя довольно комфортно и безопасно».

На сыроварне ежегодно бывает больше 1,5 тыс. туристов — как взрослых, так и детей. Они узнают, как устроено производство, могут продегустировать готовый продукт и купить то, что понравилось.

«Магазин при сыроварне работает только на время экскурсий. Наш продукт — скоропорт, и я очень стараюсь, чтобы люди получали его максимально свежим и качественным. Ждать, что весь товар раскупят прямо в этой одной точке, нет смысла. Поэтому у нас акцент на доставку, причем не только по Амурской области. Например, мы отправляем в Якутию, в другие регионы за тысячу километров от нас,— объясняет Агрипина.— По этой же причине мы отказались от экспорта в Китай, хотя предложения были. Таможня у нас не так быстро проходится, а у наших сыров срок годности 10 дней при строгом соблюдении температурного режима — от 0 до 5 градусов. Я знаю, что на таможне такие условия создать не получится».

Впрочем, предпринимательница не исключает, что вернется к этой мысли позже: «Наш внутренний рынок еще не заполнен, мы только начали, и нам есть куда расти. Много людей подходит и спрашивает, где можно купить нашу продукцию. Я считаю, в ближайшие два-три года мы поймем, что здесь нашей продукции уже хватает, и тогда уже подумаем об экспорте».

Как говорит Агрипина, ей пришлось пройти большой путь: «Было непросто, потому что нужно было не только запускать сыроварню, но еще и параллельно учиться жить и работать именно в России. В начале, когда проект еще только разрабатывался, когда была встреча с президентом, я на русском много слов еще не понимала. Это было тяжело — сидишь на круглом столе, например, и не можешь даже рассказать о своем проекте, а на тебя ведь смотрят. И переживаешь, что людям будет сложно довериться человеку, который иногда не может связать три-четыре слова. К счастью, все получилось».

Татьяна Еремина, Елена Терехова