В АПК выявили лучших

По уже сложившейся традиции в конце декабря “Ъ” публикует рейтинг лучших управленцев агропромышленного комплекса (АПК) России «Соль земли», составленный Ассоциацией менеджеров при поддержке Россельхозбанка.

Основной принцип формирования рейтинга «Соль земли» сохранился: как и в предыдущие годы, «лучшие выбирают лучших». Победителей в ходе голосования определили сами кандидаты, тоже являющиеся участниками рейтинга в своих функциональных направлениях. В рейтинге по итогам 2025 года приняли участие более 600 человек.

Выбор лидеров отрасли проходил в несколько этапов: подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и, наконец, финальный — публикация результатов.

В этом году рейтинг включил в себя девять основных направлений для руководителей разных блоков: от руководителя предприятия до руководителей подразделений — и четыре специальные номинации для лидеров агрообразования, молодых руководителей АПК, инноваторов научных разработок и фермеров-предпринимателей.

Подать заявку и голосовать в своей номинации могли руководители агропромышленных предприятий, финансовые директора, главные агрономы и (в этом году впервые) главные виноделы, директора по развитию и коммерции, IT-директора, директора по логистике, по персоналу и по маркетингу и коммуникациям, а также участники специальных номинаций.

Основным критерием оценки при выборе лидеров агропромышленной отрасли стали значимые достижения в бизнесе самой компании за прошедший период и непосредственный вклад кандидата в ее развитие.