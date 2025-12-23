Топ-менеджеры АПК-2025

Место ФИО Компания Должность Руководитель предприятия Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Рудаков Александр Сергеевич ООО «АПХ ЭКО-культура» Президент 2 Гехт Марк Андреевич ООО «Русид» Генеральный директор, управляющий партнер 3 Лукомец Вячеслав Михайлович ФГБНУ «Национальный центр зерна им П. П. Лукьяненко» Директор 4 Зезин Никита Николаевич ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Директор 5 Покупанова Елена Николаевна ООО «Сады гиганта» Директор 6 Игнашов Алексей Геннадьевич АО «Птицевод» Генеральный директор 7 Кутяев Владимир Михайлович ФГБУ «Управление Спецмелиоводхоз» Директор Нижегородского филиала 8 Попова Ольга Михайловна СПК «Колхоз им. Чапаева» Руководитель 9 Хабибуллин Олег Вахалиевич ООО «Агропромышленный комплекс имени Ленина» Управляющий 10 Антощенко Александр Александрович ООО «Сельскохозяйственное предприятие Пунгино» Директор 11 Глухова Вера Викторовна Питомник и Садовый центр Веры Глуховой Генеральный директор 12 Макаров Александр Евгеньевич ООО «СХП ЯИК» Директор 13 Нигаматьянов Ильдар Сагитович ООО СП «Актау» Директор 14 Шаталов Олег Николаевич ООО «Александровское» им. Н. И. Шаталова Генеральный директор 15 Недужко Андрей Михайлович АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» Генеральный директор 16 Седов Леонид Константинович АО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»» Президент 17 Муленкова Тамара Борисовна ООО «НК Лотос» Генеральный директор 18 Чернозубцев Антон Александрович ООО «АПК ТСК АГРО» Директор 19 Хисматуллин Марс Мансурович ФГБУ «Управление Приволжсмелиоводхоз» Директор 20 Малеев Александр Викторович ООО «Башкир-агроинвест» Генеральный директор 21 Филимонов Алексей Леонидович ООО «ПФ Трудармейская» Директор 22 Шулыгин Петр Валентинович ООО «Возрождение» Руководитель предприятия 23 Никифоров Анатолий Сергеевич СПК «Килачевский» Председатель 24 Сидельникова Анна Ханифовна ООО «ЖАК» Заместитель генерального директора 25 Фаррахов Альберт Рифович ООО «Башкирская птица» Директор 26 Никулин Антон Владимирович ООО «Прихоперский элеватор» Директор 27 Лореш Наталья Андреевна ООО «УК РОСТ» Генеральный директор 28 Каргапольцева Надежда Алексеевна ООО «Калининский» Директор 29 Лылов Андрей Сергеевич АО «АГРОФИРМА СТАРОМАЙНСКАЯ» Генеральный директор 30 Речкалов Антон Михайлович СПК «Колхоз Дружба» Председатель 31 Боос Петр Петрович ООО «Брюкке-агро» Директор 32 Никитин Валерий Михайлович АО «ПУТЬ ЛЕНИНА» Генеральный директор 33 Дмитриева Оксана Сергеевна ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА» Заведующая кафедрой 34 Полупанова Елена Николаевна ООО «Сады гиганта» Директор 35 Арефин Алексей Алексеевич ООО «СП Гефест» Директор 36 Бадалян Мелик Александрович ООО «Т-АГРОРЫНКИ» Генеральный директор 37 Гулянина Вера Александровна ООО «АГРОНЕТИКА» Директор 38 Гурман Олеся Сергеевна ООО «АВАКС» Директор 39 Заифов Резуан Азаматович ООО «Джи-Эм-Джи Трейд» Генеральный директор 40 Изосимов Никита Владимирович ООО «УК РОСТАГРО» Генеральный директор 41 Козырев Александр Сергеевич ЗАО «Племзавод Семеновский» Генеральный директор 42 Нестеренко Виталий Александрович ООО «Лентерра» Генеральный директор 43 Павлов Александр Евдокимович СХПК «ПОБЕДА» Председатель 44 Сивцев Николай Владимирович ООО «Агрофирма Полная» Генеральный директор 45 Спицын Роман Юрьевич ООО «АГРО ПРОСТОРЫ» Директор 47 Нуриахметов Вадим Ахнафович ООО «РЕГИОНАГРО» Директор 48 Тунева Ольга Валерьевна ООО «Агрофирма Победа» Директор Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Закриев Якуб Салманович АО «ЭЙЧ ЭНД ЭН» Генеральный директор 2 Мельникова Евгения Витальевна ООО «Континент-Сервис» Генеральный директор 3 Куделя Владимир Владимирович ООО «Деревенское молочко» Директор 4 Овчаренко Сергей Алексеевич АО «МАКФА» Управляющий 5 Лилеев Андрей Валерьевич ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» Директор бизнес-единицы 6 Романовский Александр Ростиславович ООО «Саянский бройлер» Генеральный директор 7 Мехоношин Евгений Павлович ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат» Генеральный директор 8 Соколова Наталья Александровна ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка» Генеральный директор 9 Кияткин Евгений Сергеевич ООО «ГК Агроэко» Директор мясоперерабатывающего предприятия 10 Попов Владислав Юрьевич ООО «Вурнарский мясокомбинат» Директор 11 Оловянишников Александр Геннадьевич ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» Директор 12 Иванов Дмитрий Николаевич ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» Руководитель предприятия 13 Сулейманов Султан Саниевич ООО «Эрконпродукт» Исполнительный директор 14 Денежкин Денис Викторович ООО «ЛИТАН ГРУПП» Генеральный директор 15 Иванова Наталья Егоровна ООО «Промконсервы» Генеральный директор 16 Пархоцик Владимир Валерьевич ООО «Ультра Завод» Генеральный директор 17 Мальцев Михаил Федорович СХПК «Битимский» Директор 18 Гуревич Дмитрий Григорьевич ООО «ТК МУЛЬТИПРО» Генеральный директор Рыбохозяйственный комплекс 1 Шевелев Борис Константинович ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Генеральный директор Виноградарство и виноделие 1 Омаров Эмиль Омарович ООО «Дербент Вино» Генеральный директор Производство удобрений и средств защиты растений 1 Вовк Андрей Михайлович ООО «ФосАгро-Регион» Генеральный директор 2 Тынне Эдуард Яанович ООО «Управляющая компания Балтик-Терра» Генеральный директор 3 Солопов Валерий Николаевич ГК «Тамбовагропромхимия» Генеральный директор Финансовый директор Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Жариков Сергей Николаевич ООО «ЭкоНиваАгро» Заместитель регионального директора по финансам 2 Михайлова Людмила Ильинична ПАО «Группа Черкизово» Финансовый директор, член правления 3 Уткина Екатерина Владимировна АО «Агрохолдинг Красный Восток» Финансовый директор 4 Глухоедов Сергей Васильевич АО «Агрохолдинг Просторы» Финансовый директор 5 Шикина Наталья Анатольевна ООО «Управляющая компания — Сельскохозяйственные Активы» Финансовый директор 6 Байбиков Ренат Расимович ООО «Органик парк» Финансовый директор 7 Бирюкова Ксения Сергеевна ООО «Черновский овощевод» Финансовый директор 8 Мельников Егор Сергеевич ООО «Антей» Финансовый директор 9 Лапшин Савва Сергеевич ООО «НК Лотос» Финансовый директор 10 Маргарян Сурик Арутюнович ООО «Гвардия» Финансовый директор 11 Хорохордин Денис Николаевич ООО «УК Продимекс Агро» Финансовый директор Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Шацких Елена Николаевна ООО «ГК Агроэко» Финансовый директор 2 Пугачева Ирина Викторовна АО «МАКФА» Финансовый директор 3 Епифанцева Наталья Юрьевна СППК «Черновский» Финансовый директор 4 Сепкин Сергей Александрович ООО «РОЯЛ КЕЙК» Финансовый директор 5 Кобяшов Дмитрий Геннадьевич ООО «Орел» Финансовый директор 6 Копытова Ольга Александровна ООО «Саянский бройлер» Заместитель генерального директора по экономике и финансам 7 Алексашин Алексей Эдуардович ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» Финансовый директор 8 Неустроева Ольга Артуровна ООО «Ува-молоко» Директор по экономике и финансам 9 Галаутдинова Виктория Владимировна ООО «Азбука сыра» Исполнительный директор 10 Мальцева Лариса Адольфовна СХПК «Битимский» Заместитель директора Производство агротехники 1 Шибанов Валентин Евгеньевич ООО «Витязь Авто» Финансовый директор Главный агроном Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Одинцова Анастасия Михайловна Экоферма «Клубника от Наташи» Главный агроном 2 Фещенко Егор Сергеевич ООО «МЖК Альва-фарм» Главный агроном 3 Стрелецкий Александр Михайлович ООО «Сибирская Нива» Главный агроном 4 Тетерин Павел Сергеевич ООО «Русь» Главный агроном 5 Ушаков Роман Валерьевич ООО «Чура» Главный агроном 6 Капланян Роланд Нурикович ООО «ЖАК» Главный агроном 7 Васильев Андрей Анатольевич ООО «Возрождение» Главный агроном 8 Прыткова Любовь Петровна ООО «АПХ ЭКО-культура» Директор производственного департамента — главный агроном 9 Стариков Андрей Михайлович Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике Ингушетия Руководитель филиала 10 Фадеев Семён Александрович ООО «Шестаковское» Главный агроном 11 Выскубова Раиса Николаевна ООО «УК РОСТ» Заместитель директора по развитию агротехнологий 12 Дерябин Сергей Иванович ООО «Русид» Руководитель отдела семеноводства 13 Медведев Андрей Евгеньевич ООО «ССЦ Золотой Початок — Павловский» Директор по растениеводству 14 Чернышов Ярослав Владимирович ООО «ТрастАгро-Нива 1» Главный агроном 15 Маслов Андрей Николаевич ООО «Ручьевское» Главный агроном 16 Усов Максим Сергеевич ПАО «Группа Русагро» Операционный директор сельскохозяйственного бизнес-направления Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Шарко Руслан Алексеевич ООО «ГК Агроэко» Директор по растениеводству 2 Пелымский Александр Сергеевич ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» Главный агроном Виноградарство и виноделие 1 Небесный Денис ООО «Винодельня Ведерниковъ» Исполнительный директор Главный винодел Место ФИО Компания Должность Виноградарство и виноделие 1 Бланк Жорж ПАО «Абрау-Дюрсо» Директор по виноделию 2 Алиев Шамиль Алиевич ООО «Дербент Вино» Главный винодел 3 Васильев Артем Андреевич ООО «Кубань-Вино» Главный энолог 4 Сидоренко Алексей Игоревич ООО «Раевское» Главный винодел 5 Сидорова Анна Александровна АО «Цимлянские вина» Главный винодел Коммерческий директор / директор по развитию Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Заков Олег Леонидович ПАО «Группа Черкизово» Директор по продажам и маркетингу, член правления 2 Керимов Вагиф Рахмет Оглы ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко» Заместитель директора по семеноводству и развитию 3 Баев Александр Сергеевич АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» Директор по стратегии 4 Гурский Игорь Анатольевич ООО «АПХ ЭКО-культура» Вице-президент по производству и развитию 5 Винник Александр Андреевич ООО «Русид» Коммерческий директор 6 Саломатин Иван Дмитриевич ООО «Агрофирма Золотая нива» Заместитель генерального директора по экономике 7 Абрамова Ольга Владимировна ООО «РОКВУЛ» Директор по развитию Гродан 8 Смирнова Татьяна Сергеевна ПАО «Группа Русагро» Директор департамента по маркетингу и продажам 9 Калинин Александр Павлович ООО «Агрофирма ТРУД» Заместитель директора 10 Скворцов Владислав Олегович ООО «Воскресенье-агро» Заместитель генерального директора Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Берестов Павел Александрович ООО «Объединение Союзпищепром» Директор по развитию бизнеса 2 Говорин Василий Валерьевич ООО «Саянский бройлер» Директор обособленного подразделения «Иркутское» 3 Алексеев Дмитрий Игоревич ООО «ГК Агроэко» Коммерческий директор 4 Шарюков Наиль Бариевич АО «МАКФА» Коммерческий директор Рыбохозяйственный комплекс 1 Коновалова Наталья Николаевна ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром» Руководитель проекта 2 Менщиков Дмитрий Александрович ООО «Компания Тунайча» Коммерческий директор Виноградарство и виноделие 1 Королев Николай Александрович ПАО «Абрау-Дюрсо» Коммерческий директор 2 Гарниш Оксана Валентиновна ООО «Торговый Дом РОСТ» Директор IT-директор Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Карповец Татьяна Лукьяновна АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» Директор по информационным технологиям 2 Серяпин Павел Сергеевич ООО «УК РОСТ» Директор по ИТ 3 Конев Павел Анатольевич ООО «Доставка Морем Агро» IT-директор Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Серенович Сергей Григорьевич АО «МАКФА» Директор по ИТ 2 Похилый Евгений Юрьевич ООО «УК РОСТАГРО» Руководитель проектов автоматизации Виноградарство и виноделие 1 Усик Сергей Вячеславович ПАО «Абрау-Дюрсо» IT-директор Директор по персоналу Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Хайруллина Ольга Сергеевна ПАО «Группа Черкизово» Директор по персоналу и организационному развитию, член правления 2 Мишечко Оксана Викторовна АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» Директор по управлению персоналом 3 Ябреева Ирина Анатольевна ООО «УК РОСТ» Директор по персоналу 4 Сушкова Юлия Аркадьевна ПАО «Группа Русагро» Директор по персоналу и организационному развитию 5 Лытенкова Татьяна Александровна ООО «АПХ ЭКО-культура» Директор департамента развития корпоративной среды и социальной политики 6 Шакирова Оксана Викторовна ООО «УК РОСТАГРО» Директор по персоналу Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Кирилина Екатерина Павловна ООО «ГК Агроэко» Директор по работе с персоналом и организационной эффективности 2 Евдокимова Юлия Владимировна АО «МАКФА» Директор по персоналу 3 Попова Юлия Владимировна ООО «Саянский бройлер» Заместитель генерального директора по персоналу Рыбохозяйственный комплекс 1 Дацко Наталья Викторовна ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Директор по персоналу Виноградарство и виноделие 1 Цветкова Мария Александровна ПАО «Абрау-Дюрсо» Директор по организационному развитию и управлению персоналом Директор по логистике Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Козельцев Вадим Владимирович АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» Начальник отдела логистики 2 Субботин Евгений Викторович ПАО «Группа Черкизово» Директор по закупкам, логистике и поставкам, член правления Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Михайлов Андрей Сергеевич ООО «Голд Грейн» Директор по логистике 2 Рышманов Марат Мукашевич АО «МАКФА» Начальник службы коммерческих перевозок 3 Кузьмина Галина Александровна ООО «Саянский бройлер» Начальник отдела коммерции 4 Кармишина Екатерина Викторовна ООО «ГК Агроэко» Директор департамента логистики Виноградарство и виноделие 1 Рубанов Сергей Николаевич ООО «Торговый Дом РОСТ» Директор по логистике Директор по маркетингу и/или коммуникациям Место ФИО Компания Должность Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги 1 Белоногова Анастасия Евгеньевна ООО «АПХ ЭКО-культура» Директор департамента стратегических коммуникаций 2 Грузинова Ирина Александровна АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» PR-директор 3 Березнюк Илья Александрович Agro and Food Communications Управляющий партнер 4 Загорская Елена Константиновна ПАО «Группа Русагро» Директор по маркетингу 5 Закускин Александр Андреевич ООО «ССЦ «Золотой Початок — Павловский» Директор департамента GR и стратегических коммуникаций 6 Громова Ирина Анатольевна ООО «Русид» PR-директор Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания 1 Удодов Максим Вячеславович АО «МАКФА» Руководитель отдела маркетинга 2 Разумовский Алексей Владимирович ООО «УК Русское поле» Директор по маркетингу 3 Соляник Василий Михайлович ООО «УК РОСТ» Директор по маркетингу 4 Будник Марина Андреевна ЗАО «Сернурский сырзавод» Директор по маркетингу 5 Лушникова Татьяна Иннокентьевна ООО «Саянский бройлер» Начальник отдела маркетинга 6 Новинкин Алексей Александрович ООО «ГК Агроэко» Директор по связям с общественностью Виноградарство и виноделие 1 Фирстова Ольга Сергеевна ПАО «Абрау-Дюрсо» Директор по коммуникациям и связям с общественностью 2 Мельник Наталия Александровна «Золотая Балка» Руководитель отдела маркетинга 3 Обухова Юлия Владимировна ООО «Дербент Вино» Директор по маркетингу Производство удобрений и средств защиты растений 1 Марьин Дмитрий Владимирович ФГУП ВО «Алтайский государственный аграрный университет» Помощник ректора по связям с общественностью 2 Григорьев Виктор Викторович АО «Фирма Август» Директор по взаимодействию с органами государственной власти 3 Романовская Анастасия Геннадьевна ООО «Листерра» Руководитель отдела маркетинга и экспорта Фермеры и предприниматели. Специальная номинация Место ФИО Компания Должность 1 Агрипина Ануфриев Егорофф ИП Ануфриев Егорофф Агрипина Индивидуальный предприниматель 2 Сегаль Ольга Георгиевна «Григорьевские сады» (ИП ГКФХ Филиппова А.А.) Генеральный директор 3 Грибов Александр Сергеевич ИП ГКФХ Грибов Александр Сергеевич ИП Глава 4 Лисицын Андрей Григорьевич ГКФХ Лисицын Андрей Григорьевич Глава 5 Таганцева Александра Владимировна ИП ГКФХ Таганцева Александра Владимировна Глава 6 Пряженников Олег Юрьевич «Дивный улей» Глава 7 Чухломин Никита Эдуардович ИП Чухломин Никита Эдуардович Индивидуальный предприниматель 8 Сапов Алексей Александрович ИП Сапов Алексей Александрович Пчеловод 9 Киртока Екатерина Алексеевна ИП ГКФХ Киртока Екатерина Алексеевна (»Екатерининские сады») Индивидуальный предприниматель 10 Гордеева Наталья Владимироввна «Белополе» Собственнник 11 Мазнев Сергей Васильевич ГКФХ Мазнев Сергей Васильевич Глава 12 Волков Александр Александрович СССПОК «ФЕРМА ГРУПП» Председатель 13 Кольцов Валерий Геннадьевич ИП ГКФХ Кольцов Валерий Геннадьевич ИП Глава 14 Габдрахманов Гаяз Баязитович ИП ГКФХ Габдрахманов Гаяз Баязитович Глава 15 Кузьмич Татьяна Борисовна ИП ГКФХ Кузьмич Татьяна Борисовна Глава 16 Аветисян Манук Жульевич ИП ГКФХ Аветисян Манук Жульевич Глава 17 Горобченко Вячеслав Владимирович КФХ «АгродарЮг» Глава 18 Авдеева Светлана Андреевна ООО «Сафоновская Курочка» Генеральный директор 19 Хвесюк Юлия Николаевна ИП Хвесюк Юлия Николаевна Руководитель хозяйства 20 Горягин Игорь Александрович КФХ «Возрождение» Глава 21 Тарасов Василий Петрович ИП ГКФХ Тарасов Василий Петрович Глава 22 Литвинов Владимир Владимирович ГКФХ Литвинов Владимир Владимирович Глава 23 Проскурин Андрей Владимирович ИП ГКФХ Проскурин Андрей Владимирович ИП Глава 24 Загороднов Алексей Николаевич ИП ГКФХ Загороднов Алексей Николаевич Глава 25 Ихсанов Ильмир Разифович ИП ГКФХ Ихсанов Ильмир Разифович Глава 26 Стерликов Валерий Викторович ИП ГКФХ Стерликов Валерий Викторович ИП Глава 27 Воронова-Бурковская Инна Константиновна КФХ Бурковская Татьяна Валентиновна Финансовый директор 28 Свистунов Юрий Викторович ИП ГКФХ Свистунов Юрий Викторович Глава 29 Медведева Кристина Игоревна ИП ГКФХ Медведева Кристина Игоревна Глава 30 Каныгин Алексей Викторович ИП ГКФХ Каныгин Алексей Викторович ИП Глава Молодые руководители АПК. Специальная номинация Место ФИО Компания Должность 1 Алисултанов Руслан Лечиевич АО «ЭЙЧ ЭНД ЭН» Председатель совета директоров 2 Одинцов Артем Аркадьевич Экоферма «Клубника от Наташи» Руководитель экофермы 3 Филиппов Егор Анатольевич ИП ГКФХ Филиппов Егор Анатольевич Глава 4 Метелкин Михаил Юрьевич СПК «Новая Русь» Председатель 5 Лаптева Мария Андреевна ИП ГКФХ Лаптева Мария Андреевна Глава 6 Курносов Андрей Андреевич ООО «ЛЕОН» Генеральный директор 7 Шакуров Руслан Рустамович ООО «Агропромышленная компания» Директор 8 Герасенков Дмитрий Иванович СХПСПК «АГРОХАУС» Председатель Лидеры агрообразования. Специальная номинация Место ФИО Компания Должность 1 Алейник Станислав Николаевич ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ» Ректор 2 Ковшов Виталий Алексеевич ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Декан экономического факультета 3 Андреев Алексей Петрович ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет» Ректор 4 Мусьял Александр Вячеславович ФГБОУ ВО «Курский ГАУ» Ректор 5 Габитов Илдар Исмагилович ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Ректор 6 Неверова Ольга Петровна ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» Проректор по международной деятельности и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой биотехнологии и пищевых продуктов, к.б.н., доцент 7 Янкин Сергей Алексеевич ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Директор 8 Глотов Олег Анатольевич ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова» Директор 9 Исайчев Виталий Александрович ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ» Советник при ректорате, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 10 Яковлева Елена Ивановна ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса» Ректор 11 Хабибрахманова Шафоат Маматкуловна ИП ГКФХ Хабибрахманова Шафоат Маматкуловна Глава 12 Момотюк Мария Евгеньевна ООО «Русид» Руководитель отдела образовательных проектов 13 Федоров Даниил Алексеевич ООО «РОКВУЛ» Технический консультант Гродан в России и СНГ 14 Филимонова Светлана Николаевна ООО «ГК Агроэко» Руководитель службы подбора и адаптации персонала 15 Демин Дмитрий Викторович Всероссий научно-исследовательский институт фитопатологии Заместитель директора 16 Петров-Чоткар Григорий Александрович Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и иных сельхозтоваропроизводителей Республики Марий Эл Председатель ассоциации Инноваторы научных разработок. Специальная номинация Место ФИО Компания Должность 1 Татаринцев Леонид Михайлович ФГУП ВО «Алтайский государственный аграрный университет» Профессор 2 Лукинова Вероника Владимировна АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» Руководитель R&D-центра 3 Уксусов Яков Андреевич ООО «АПХ ЭКО-культура» Руководитель отдела Научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 4 Поцелуев Олег Михайлович ООО «НПП ГЕНЕЗИС» Заместитель генерального директора по науке 5 Борисова Алина Анасовна ГБОУ ДПО «Самара-Арис» Начальник отдела поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственного консультирования 6 Гречаный Александр Николаевич ООО «Управляющая компания «Агрохолдинг «Белозорие»» Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти 7 Шмелев Михаил Сергеевич СПОТРК «Горизонт» Председатель совета 8 Рзаева Валентина Васильевна ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Заведующий кафедрой земледелия