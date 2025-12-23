Топ-менеджеры АПК-2025

|Руководитель предприятия
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Рудаков Александр Сергеевич
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Президент
|2
|Гехт Марк Андреевич
|ООО «Русид»
|Генеральный директор, управляющий партнер
|3
|Лукомец Вячеслав Михайлович
|ФГБНУ «Национальный центр зерна им П. П. Лукьяненко»
|Директор
|4
|Зезин Никита Николаевич
|ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»
|Директор
|5
|Покупанова Елена Николаевна
|ООО «Сады гиганта»
|Директор
|6
|Игнашов Алексей Геннадьевич
|АО «Птицевод»
|Генеральный директор
|7
|Кутяев Владимир Михайлович
|ФГБУ «Управление Спецмелиоводхоз»
|Директор Нижегородского филиала
|8
|Попова Ольга Михайловна
|СПК «Колхоз им. Чапаева»
|Руководитель
|9
|Хабибуллин Олег Вахалиевич
|ООО «Агропромышленный комплекс имени Ленина»
|Управляющий
|10
|Антощенко Александр Александрович
|ООО «Сельскохозяйственное предприятие Пунгино»
|Директор
|11
|Глухова Вера Викторовна
|Питомник и Садовый центр Веры Глуховой
|Генеральный директор
|12
|Макаров Александр Евгеньевич
|ООО «СХП ЯИК»
|Директор
|13
|Нигаматьянов Ильдар Сагитович
|ООО СП «Актау»
|Директор
|14
|Шаталов Олег Николаевич
|ООО «Александровское» им. Н. И. Шаталова
|Генеральный директор
|15
|Недужко Андрей Михайлович
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|Генеральный директор
|16
|Седов Леонид Константинович
|АО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»»
|Президент
|17
|Муленкова Тамара Борисовна
|ООО «НК Лотос»
|Генеральный директор
|18
|Чернозубцев Антон Александрович
|ООО «АПК ТСК АГРО»
|Директор
|19
|Хисматуллин Марс Мансурович
|ФГБУ «Управление Приволжсмелиоводхоз»
|Директор
|20
|Малеев Александр Викторович
|ООО «Башкир-агроинвест»
|Генеральный директор
|21
|Филимонов Алексей Леонидович
|ООО «ПФ Трудармейская»
|Директор
|22
|Шулыгин Петр Валентинович
|ООО «Возрождение»
|Руководитель предприятия
|23
|Никифоров Анатолий Сергеевич
|СПК «Килачевский»
|Председатель
|24
|Сидельникова Анна Ханифовна
|ООО «ЖАК»
|Заместитель генерального директора
|25
|Фаррахов Альберт Рифович
|ООО «Башкирская птица»
|Директор
|26
|Никулин Антон Владимирович
|ООО «Прихоперский элеватор»
|Директор
|27
|Лореш Наталья Андреевна
|ООО «УК РОСТ»
|Генеральный директор
|28
|Каргапольцева Надежда Алексеевна
|ООО «Калининский»
|Директор
|29
|Лылов Андрей Сергеевич
|АО «АГРОФИРМА СТАРОМАЙНСКАЯ»
|Генеральный директор
|30
|Речкалов Антон Михайлович
|СПК «Колхоз Дружба»
|Председатель
|31
|Боос Петр Петрович
|ООО «Брюкке-агро»
|Директор
|32
|Никитин Валерий Михайлович
|АО «ПУТЬ ЛЕНИНА»
|Генеральный директор
|33
|Дмитриева Оксана Сергеевна
|ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»
|Заведующая кафедрой
|34
|Полупанова Елена Николаевна
|ООО «Сады гиганта»
|Директор
|35
|Арефин Алексей Алексеевич
|ООО «СП Гефест»
|Директор
|36
|Бадалян Мелик Александрович
|ООО «Т-АГРОРЫНКИ»
|Генеральный директор
|37
|Гулянина Вера Александровна
|ООО «АГРОНЕТИКА»
|Директор
|38
|Гурман Олеся Сергеевна
|ООО «АВАКС»
|Директор
|39
|Заифов Резуан Азаматович
|ООО «Джи-Эм-Джи Трейд»
|Генеральный директор
|40
|Изосимов Никита Владимирович
|ООО «УК РОСТАГРО»
|Генеральный директор
|41
|Козырев Александр Сергеевич
|ЗАО «Племзавод Семеновский»
|Генеральный директор
|42
|Нестеренко Виталий Александрович
|ООО «Лентерра»
|Генеральный директор
|43
|Павлов Александр Евдокимович
|СХПК «ПОБЕДА»
|Председатель
|44
|Сивцев Николай Владимирович
|ООО «Агрофирма Полная»
|Генеральный директор
|45
|Спицын Роман Юрьевич
|ООО «АГРО ПРОСТОРЫ»
|Директор
|47
|Нуриахметов Вадим Ахнафович
|ООО «РЕГИОНАГРО»
|Директор
|48
|Тунева Ольга Валерьевна
|ООО «Агрофирма Победа»
|Директор
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Закриев Якуб Салманович
|АО «ЭЙЧ ЭНД ЭН»
|Генеральный директор
|2
|Мельникова Евгения Витальевна
|ООО «Континент-Сервис»
|Генеральный директор
|3
|Куделя Владимир Владимирович
|ООО «Деревенское молочко»
|Директор
|4
|Овчаренко Сергей Алексеевич
|АО «МАКФА»
|Управляющий
|5
|Лилеев Андрей Валерьевич
|ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ»
|Директор бизнес-единицы
|6
|Романовский Александр Ростиславович
|ООО «Саянский бройлер»
|Генеральный директор
|7
|Мехоношин Евгений Павлович
|ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат»
|Генеральный директор
|8
|Соколова Наталья Александровна
|ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка»
|Генеральный директор
|9
|Кияткин Евгений Сергеевич
|ООО «ГК Агроэко»
|Директор мясоперерабатывающего предприятия
|10
|Попов Владислав Юрьевич
|ООО «Вурнарский мясокомбинат»
|Директор
|11
|Оловянишников Александр Геннадьевич
|ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»
|Директор
|12
|Иванов Дмитрий Николаевич
|ООО «ЗапСибХлеб-Исеть»
|Руководитель предприятия
|13
|Сулейманов Султан Саниевич
|ООО «Эрконпродукт»
|Исполнительный директор
|14
|Денежкин Денис Викторович
|ООО «ЛИТАН ГРУПП»
|Генеральный директор
|15
|Иванова Наталья Егоровна
|ООО «Промконсервы»
|Генеральный директор
|16
|Пархоцик Владимир Валерьевич
|ООО «Ультра Завод»
|Генеральный директор
|17
|Мальцев Михаил Федорович
|СХПК «Битимский»
|Директор
|18
|Гуревич Дмитрий Григорьевич
|ООО «ТК МУЛЬТИПРО»
|Генеральный директор
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Шевелев Борис Константинович
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Генеральный директор
|Виноградарство и виноделие
|1
|Омаров Эмиль Омарович
|ООО «Дербент Вино»
|Генеральный директор
|Производство удобрений и средств защиты растений
|1
|Вовк Андрей Михайлович
|ООО «ФосАгро-Регион»
|Генеральный директор
|2
|Тынне Эдуард Яанович
|ООО «Управляющая компания Балтик-Терра»
|Генеральный директор
|3
|Солопов Валерий Николаевич
|ГК «Тамбовагропромхимия»
|Генеральный директор
|Финансовый директор
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Жариков Сергей Николаевич
|ООО «ЭкоНиваАгро»
|Заместитель регионального директора по финансам
|2
|Михайлова Людмила Ильинична
|ПАО «Группа Черкизово»
|Финансовый директор, член правления
|3
|Уткина Екатерина Владимировна
|АО «Агрохолдинг Красный Восток»
|Финансовый директор
|4
|Глухоедов Сергей Васильевич
|АО «Агрохолдинг Просторы»
|Финансовый директор
|5
|Шикина Наталья Анатольевна
|ООО «Управляющая компания — Сельскохозяйственные Активы»
|Финансовый директор
|6
|Байбиков Ренат Расимович
|ООО «Органик парк»
|Финансовый директор
|7
|Бирюкова Ксения Сергеевна
|ООО «Черновский овощевод»
|Финансовый директор
|8
|Мельников Егор Сергеевич
|ООО «Антей»
|Финансовый директор
|9
|Лапшин Савва Сергеевич
|ООО «НК Лотос»
|Финансовый директор
|10
|Маргарян Сурик Арутюнович
|ООО «Гвардия»
|Финансовый директор
|11
|Хорохордин Денис Николаевич
|ООО «УК Продимекс Агро»
|Финансовый директор
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Шацких Елена Николаевна
|ООО «ГК Агроэко»
|Финансовый директор
|2
|Пугачева Ирина Викторовна
|АО «МАКФА»
|Финансовый директор
|3
|Епифанцева Наталья Юрьевна
|СППК «Черновский»
|Финансовый директор
|4
|Сепкин Сергей Александрович
|ООО «РОЯЛ КЕЙК»
|Финансовый директор
|5
|Кобяшов Дмитрий Геннадьевич
|ООО «Орел»
|Финансовый директор
|6
|Копытова Ольга Александровна
|ООО «Саянский бройлер»
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|7
|Алексашин Алексей Эдуардович
|ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ»
|Финансовый директор
|8
|Неустроева Ольга Артуровна
|ООО «Ува-молоко»
|Директор по экономике и финансам
|9
|Галаутдинова Виктория Владимировна
|ООО «Азбука сыра»
|Исполнительный директор
|10
|Мальцева Лариса Адольфовна
|СХПК «Битимский»
|Заместитель директора
|Производство агротехники
|1
|Шибанов Валентин Евгеньевич
|ООО «Витязь Авто»
|Финансовый директор
|Главный агроном
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Одинцова Анастасия Михайловна
|Экоферма «Клубника от Наташи»
|Главный агроном
|2
|Фещенко Егор Сергеевич
|ООО «МЖК Альва-фарм»
|Главный агроном
|3
|Стрелецкий Александр Михайлович
|ООО «Сибирская Нива»
|Главный агроном
|4
|Тетерин Павел Сергеевич
|ООО «Русь»
|Главный агроном
|5
|Ушаков Роман Валерьевич
|ООО «Чура»
|Главный агроном
|6
|Капланян Роланд Нурикович
|ООО «ЖАК»
|Главный агроном
|7
|Васильев Андрей Анатольевич
|ООО «Возрождение»
|Главный агроном
|8
|Прыткова Любовь Петровна
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Директор производственного департамента — главный агроном
|9
|Стариков Андрей Михайлович
|Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике Ингушетия
|Руководитель филиала
|10
|Фадеев Семён Александрович
|ООО «Шестаковское»
|Главный агроном
|11
|Выскубова Раиса Николаевна
|ООО «УК РОСТ»
|Заместитель директора по развитию агротехнологий
|12
|Дерябин Сергей Иванович
|ООО «Русид»
|Руководитель отдела семеноводства
|13
|Медведев Андрей Евгеньевич
|ООО «ССЦ Золотой Початок — Павловский»
|Директор по растениеводству
|14
|Чернышов Ярослав Владимирович
|ООО «ТрастАгро-Нива 1»
|Главный агроном
|15
|Маслов Андрей Николаевич
|ООО «Ручьевское»
|Главный агроном
|16
|Усов Максим Сергеевич
|ПАО «Группа Русагро»
|Операционный директор сельскохозяйственного бизнес-направления
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Шарко Руслан Алексеевич
|ООО «ГК Агроэко»
|Директор по растениеводству
|2
|Пелымский Александр Сергеевич
|ООО «ЗапСибХлеб-Исеть»
|Главный агроном
|Виноградарство и виноделие
|1
|Небесный Денис
|ООО «Винодельня Ведерниковъ»
|Исполнительный директор
|Главный винодел
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Виноградарство и виноделие
|1
|Бланк Жорж
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Директор по виноделию
|2
|Алиев Шамиль Алиевич
|ООО «Дербент Вино»
|Главный винодел
|3
|Васильев Артем Андреевич
|ООО «Кубань-Вино»
|Главный энолог
|4
|Сидоренко Алексей Игоревич
|ООО «Раевское»
|Главный винодел
|5
|Сидорова Анна Александровна
|АО «Цимлянские вина»
|Главный винодел
|Коммерческий директор / директор по развитию
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Заков Олег Леонидович
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по продажам и маркетингу, член правления
|2
|Керимов Вагиф Рахмет Оглы
|ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко»
|Заместитель директора по семеноводству и развитию
|3
|Баев Александр Сергеевич
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|Директор по стратегии
|4
|Гурский Игорь Анатольевич
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Вице-президент по производству и развитию
|5
|Винник Александр Андреевич
|ООО «Русид»
|Коммерческий директор
|6
|Саломатин Иван Дмитриевич
|ООО «Агрофирма Золотая нива»
|Заместитель генерального директора по экономике
|7
|Абрамова Ольга Владимировна
|ООО «РОКВУЛ»
|Директор по развитию Гродан
|8
|Смирнова Татьяна Сергеевна
|ПАО «Группа Русагро»
|Директор департамента по маркетингу и продажам
|9
|Калинин Александр Павлович
|ООО «Агрофирма ТРУД»
|Заместитель директора
|10
|Скворцов Владислав Олегович
|ООО «Воскресенье-агро»
|Заместитель генерального директора
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Берестов Павел Александрович
|ООО «Объединение Союзпищепром»
|Директор по развитию бизнеса
|2
|Говорин Василий Валерьевич
|ООО «Саянский бройлер»
|Директор обособленного подразделения «Иркутское»
|3
|Алексеев Дмитрий Игоревич
|ООО «ГК Агроэко»
|Коммерческий директор
|4
|Шарюков Наиль Бариевич
|АО «МАКФА»
|Коммерческий директор
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Коновалова Наталья Николаевна
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Руководитель проекта
|2
|Менщиков Дмитрий Александрович
|ООО «Компания Тунайча»
|Коммерческий директор
|Виноградарство и виноделие
|1
|Королев Николай Александрович
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Коммерческий директор
|2
|Гарниш Оксана Валентиновна
|ООО «Торговый Дом РОСТ»
|Директор
|IT-директор
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Карповец Татьяна Лукьяновна
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|Директор по информационным технологиям
|2
|Серяпин Павел Сергеевич
|ООО «УК РОСТ»
|Директор по ИТ
|3
|Конев Павел Анатольевич
|ООО «Доставка Морем Агро»
|IT-директор
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Серенович Сергей Григорьевич
|АО «МАКФА»
|Директор по ИТ
|2
|Похилый Евгений Юрьевич
|ООО «УК РОСТАГРО»
|Руководитель проектов автоматизации
|Виноградарство и виноделие
|1
|Усик Сергей Вячеславович
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|IT-директор
|Директор по персоналу
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Хайруллина Ольга Сергеевна
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по персоналу и организационному развитию, член правления
|2
|Мишечко Оксана Викторовна
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|Директор по управлению персоналом
|3
|Ябреева Ирина Анатольевна
|ООО «УК РОСТ»
|Директор по персоналу
|4
|Сушкова Юлия Аркадьевна
|ПАО «Группа Русагро»
|Директор по персоналу и организационному развитию
|5
|Лытенкова Татьяна Александровна
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Директор департамента развития корпоративной среды и социальной политики
|6
|Шакирова Оксана Викторовна
|ООО «УК РОСТАГРО»
|Директор по персоналу
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Кирилина Екатерина Павловна
|ООО «ГК Агроэко»
|Директор по работе с персоналом и организационной эффективности
|2
|Евдокимова Юлия Владимировна
|АО «МАКФА»
|Директор по персоналу
|3
|Попова Юлия Владимировна
|ООО «Саянский бройлер»
|Заместитель генерального директора по персоналу
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Дацко Наталья Викторовна
|ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»
|Директор по персоналу
|Виноградарство и виноделие
|1
|Цветкова Мария Александровна
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Директор по организационному развитию и управлению персоналом
|Директор по логистике
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Козельцев Вадим Владимирович
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|Начальник отдела логистики
|2
|Субботин Евгений Викторович
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по закупкам, логистике и поставкам, член правления
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Михайлов Андрей Сергеевич
|ООО «Голд Грейн»
|Директор по логистике
|2
|Рышманов Марат Мукашевич
|АО «МАКФА»
|Начальник службы коммерческих перевозок
|3
|Кузьмина Галина Александровна
|ООО «Саянский бройлер»
|Начальник отдела коммерции
|4
|Кармишина Екатерина Викторовна
|ООО «ГК Агроэко»
|Директор департамента логистики
|Виноградарство и виноделие
|1
|Рубанов Сергей Николаевич
|ООО «Торговый Дом РОСТ»
|Директор по логистике
|Директор по маркетингу и/или коммуникациям
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Белоногова Анастасия Евгеньевна
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Директор департамента стратегических коммуникаций
|2
|Грузинова Ирина Александровна
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|PR-директор
|3
|Березнюк Илья Александрович
|Agro and Food Communications
|Управляющий партнер
|4
|Загорская Елена Константиновна
|ПАО «Группа Русагро»
|Директор по маркетингу
|5
|Закускин Александр Андреевич
|ООО «ССЦ «Золотой Початок — Павловский»
|Директор департамента GR и стратегических коммуникаций
|6
|Громова Ирина Анатольевна
|ООО «Русид»
|PR-директор
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Удодов Максим Вячеславович
|АО «МАКФА»
|Руководитель отдела маркетинга
|2
|Разумовский Алексей Владимирович
|ООО «УК Русское поле»
|Директор по маркетингу
|3
|Соляник Василий Михайлович
|ООО «УК РОСТ»
|Директор по маркетингу
|4
|Будник Марина Андреевна
|ЗАО «Сернурский сырзавод»
|Директор по маркетингу
|5
|Лушникова Татьяна Иннокентьевна
|ООО «Саянский бройлер»
|Начальник отдела маркетинга
|6
|Новинкин Алексей Александрович
|ООО «ГК Агроэко»
|Директор по связям с общественностью
|Виноградарство и виноделие
|1
|Фирстова Ольга Сергеевна
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|2
|Мельник Наталия Александровна
|«Золотая Балка»
|Руководитель отдела маркетинга
|3
|Обухова Юлия Владимировна
|ООО «Дербент Вино»
|Директор по маркетингу
|Производство удобрений и средств защиты растений
|1
|Марьин Дмитрий Владимирович
|ФГУП ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
|Помощник ректора по связям с общественностью
|2
|Григорьев Виктор Викторович
|АО «Фирма Август»
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|3
|Романовская Анастасия Геннадьевна
|ООО «Листерра»
|Руководитель отдела маркетинга и экспорта
|Фермеры и предприниматели. Специальная номинация
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|1
|Агрипина Ануфриев Егорофф
|ИП Ануфриев Егорофф Агрипина
|Индивидуальный предприниматель
|2
|Сегаль Ольга Георгиевна
|«Григорьевские сады» (ИП ГКФХ Филиппова А.А.)
|Генеральный директор
|3
|Грибов Александр Сергеевич
|ИП ГКФХ Грибов Александр Сергеевич
|ИП Глава
|4
|Лисицын Андрей Григорьевич
|ГКФХ Лисицын Андрей Григорьевич
|Глава
|5
|Таганцева Александра Владимировна
|ИП ГКФХ Таганцева Александра Владимировна
|Глава
|6
|Пряженников Олег Юрьевич
|«Дивный улей»
|Глава
|7
|Чухломин Никита Эдуардович
|ИП Чухломин Никита Эдуардович
|Индивидуальный предприниматель
|8
|Сапов Алексей Александрович
|ИП Сапов Алексей Александрович
|Пчеловод
|9
|Киртока Екатерина Алексеевна
|ИП ГКФХ Киртока Екатерина Алексеевна (»Екатерининские сады»)
|Индивидуальный предприниматель
|10
|Гордеева Наталья Владимироввна
|«Белополе»
|Собственнник
|11
|Мазнев Сергей Васильевич
|ГКФХ Мазнев Сергей Васильевич
|Глава
|12
|Волков Александр Александрович
|СССПОК «ФЕРМА ГРУПП»
|Председатель
|13
|Кольцов Валерий Геннадьевич
|ИП ГКФХ Кольцов Валерий Геннадьевич
|ИП Глава
|14
|Габдрахманов Гаяз Баязитович
|ИП ГКФХ Габдрахманов Гаяз Баязитович
|Глава
|15
|Кузьмич Татьяна Борисовна
|ИП ГКФХ Кузьмич Татьяна Борисовна
|Глава
|16
|Аветисян Манук Жульевич
|ИП ГКФХ Аветисян Манук Жульевич
|Глава
|17
|Горобченко Вячеслав Владимирович
|КФХ «АгродарЮг»
|Глава
|18
|Авдеева Светлана Андреевна
|ООО «Сафоновская Курочка»
|Генеральный директор
|19
|Хвесюк Юлия Николаевна
|ИП Хвесюк Юлия Николаевна
|Руководитель хозяйства
|20
|Горягин Игорь Александрович
|КФХ «Возрождение»
|Глава
|21
|Тарасов Василий Петрович
|ИП ГКФХ Тарасов Василий Петрович
|Глава
|22
|Литвинов Владимир Владимирович
|ГКФХ Литвинов Владимир Владимирович
|Глава
|23
|Проскурин Андрей Владимирович
|ИП ГКФХ Проскурин Андрей Владимирович
|ИП Глава
|24
|Загороднов Алексей Николаевич
|ИП ГКФХ Загороднов Алексей Николаевич
|Глава
|25
|Ихсанов Ильмир Разифович
|ИП ГКФХ Ихсанов Ильмир Разифович
|Глава
|26
|Стерликов Валерий Викторович
|ИП ГКФХ Стерликов Валерий Викторович
|ИП Глава
|27
|Воронова-Бурковская Инна Константиновна
|КФХ Бурковская Татьяна Валентиновна
|Финансовый директор
|28
|Свистунов Юрий Викторович
|ИП ГКФХ Свистунов Юрий Викторович
|Глава
|29
|Медведева Кристина Игоревна
|ИП ГКФХ Медведева Кристина Игоревна
|Глава
|30
|Каныгин Алексей Викторович
|ИП ГКФХ Каныгин Алексей Викторович
|ИП Глава
|Молодые руководители АПК. Специальная номинация
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|1
|Алисултанов Руслан Лечиевич
|АО «ЭЙЧ ЭНД ЭН»
|Председатель совета директоров
|2
|Одинцов Артем Аркадьевич
|Экоферма «Клубника от Наташи»
|Руководитель экофермы
|3
|Филиппов Егор Анатольевич
|ИП ГКФХ Филиппов Егор Анатольевич
|Глава
|4
|Метелкин Михаил Юрьевич
|СПК «Новая Русь»
|Председатель
|5
|Лаптева Мария Андреевна
|ИП ГКФХ Лаптева Мария Андреевна
|Глава
|6
|Курносов Андрей Андреевич
|ООО «ЛЕОН»
|Генеральный директор
|7
|Шакуров Руслан Рустамович
|ООО «Агропромышленная компания»
|Директор
|8
|Герасенков Дмитрий Иванович
|СХПСПК «АГРОХАУС»
|Председатель
|Лидеры агрообразования. Специальная номинация
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|1
|Алейник Станислав Николаевич
|ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ»
|Ректор
|2
|Ковшов Виталий Алексеевич
|ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»
|Декан экономического факультета
|3
|Андреев Алексей Петрович
|ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет»
|Ректор
|4
|Мусьял Александр Вячеславович
|ФГБОУ ВО «Курский ГАУ»
|Ректор
|5
|Габитов Илдар Исмагилович
|ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»
|Ректор
|6
|Неверова Ольга Петровна
|ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
|Проректор по международной деятельности и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой биотехнологии и пищевых продуктов, к.б.н., доцент
|7
|Янкин Сергей Алексеевич
|ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
|Директор
|8
|Глотов Олег Анатольевич
|ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»
|Директор
|9
|Исайчев Виталий Александрович
|ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ»
|Советник при ректорате, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
|10
|Яковлева Елена Ивановна
|ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса»
|Ректор
|11
|Хабибрахманова Шафоат Маматкуловна
|ИП ГКФХ Хабибрахманова Шафоат Маматкуловна
|Глава
|12
|Момотюк Мария Евгеньевна
|ООО «Русид»
|Руководитель отдела образовательных проектов
|13
|Федоров Даниил Алексеевич
|ООО «РОКВУЛ»
|Технический консультант Гродан в России и СНГ
|14
|Филимонова Светлана Николаевна
|ООО «ГК Агроэко»
|Руководитель службы подбора и адаптации персонала
|15
|Демин Дмитрий Викторович
|Всероссий научно-исследовательский институт фитопатологии
|Заместитель директора
|16
|Петров-Чоткар Григорий Александрович
|Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и иных сельхозтоваропроизводителей Республики Марий Эл
|Председатель ассоциации
|Инноваторы научных разработок. Специальная номинация
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|1
|Татаринцев Леонид Михайлович
|ФГУП ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
|Профессор
|2
|Лукинова Вероника Владимировна
|АО «Агрохолдинг СТЕПЬ»
|Руководитель R&D-центра
|3
|Уксусов Яков Андреевич
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Руководитель отдела Научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
|4
|Поцелуев Олег Михайлович
|ООО «НПП ГЕНЕЗИС»
|Заместитель генерального директора по науке
|5
|Борисова Алина Анасовна
|ГБОУ ДПО «Самара-Арис»
|Начальник отдела поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственного консультирования
|6
|Гречаный Александр Николаевич
|ООО «Управляющая компания «Агрохолдинг «Белозорие»»
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти
|7
|Шмелев Михаил Сергеевич
|СПОТРК «Горизонт»
|Председатель совета
|8
|Рзаева Валентина Васильевна
|ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
|Заведующий кафедрой земледелия