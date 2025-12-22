Суд взыскал с бывших топ-менеджеров «Татфондбанка» 1,2 млрд рублей

Ново-Савиновский районный суд Казани 19 декабря удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании с бывших топ-менеджеров и сотрудников ПАО «Татфондбанк» более 1,2 млрд руб. ущерба. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Ответчиками выступили экс-зампред правления банка Вадим Мерзляков, замдиректора Департамента инвестиционного бизнеса Тимур Вальшин, начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустам Тимербаев и начальник управления активных операций Илнар Абдульманов.

Банк России отозвал лицензию у «Татфондбанка» в 2017 году из-за неудовлетворительного качества активов и неадекватных оценок рисков.

Ранее сообщалось, что АСВ предъявило требования на 8,66 млрд руб. к бывшему председателю правления банка Роберту Мусину, признанному банкротом в 2018 году.

Анна Кайдалова