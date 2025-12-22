Ставропольский край обеспечил жильем 242 сироты в 2025 году

Губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное совещание в правительстве Ставропольского края 22 декабря. Министр имущественных отношений Александр Мясоедов доложил о полном выполнении плана по жилью для детей-сирот и детей без попечения родителей. Регион направил на программу свыше 512 млн руб. из краевого и федерального бюджетов, сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Министерство покупало квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Чиновники выдавали также жилищные сертификаты. Такой подход ускоряет процесс и дает сиротам выбор недвижимости. В 2025 году решения об обеспечении жильем приняли для 242 человек. Это превысило первоначальный план на 203 льготника, который власти закладывали в начале года. Квартиры распределили по Ставрополю, городам КМВ, Труновскому и Новоселицкому округам.

Программа реализуется по федеральному и краевому законодательству. Сироты с 18 лет (по краю — с 21 года) получают квартиры не менее 33 кв. м с ремонтом или сертификаты на 3,3 млн руб. В 2025 году выдали 90 сертификатов к июлю, перевыполнив план. Федеральный бюджет дал 166 млн руб., край добавил 340 млн руб.

Губернатор Владимир Владимиров ранее поручил увеличить финансирование до 1,5 млрд руб. в 2024 году и наращивать темпы. В прошлом году край обеспечил жильем более 250 сирот. В 2025 году выдали свыше 380 договоров соцнайма, до конца года показатель вырос до 500.

Александр Мясоедов заявил, что власти отмечают сокращение очередей для нуждающихся. Органы опеки формируют списки, МФЦ выдают сертификаты через Госуслуги. Регион продолжит программу в 2026 году, чтобы минимизировать ожидание.

Станислав Маслаков