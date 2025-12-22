Регионы погружаются в майнинг

В России резко выросло число криптоферм. За уходящий год их число стало почти в полтора раза больше и приблизилось к 200 тыс. Данные приводит система контроля энергопотребления МТС EnergyTool. По данным аналитиков, больше всего ферм появилось в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Башкортостане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вероятно, рост связан с усилением регулирования отрасли и выходом бизнеса из тени, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов: «Это нереально просчитать, потому что можно, например, учесть, какое количество вошло в реестр официальных майнеров или операторов майнинговой деятельности, но незарегистрированных участников рынка вообще невозможно посчитать.

Можно говорить именно расширении отрасли промышленного майнинга. Это связано с тем, что есть регуляторика, крупные инфраструктурные клиенты, организации. Майнинг как инструмент стал для них интересен. С учетом того, что упал и доллар, и биткойн, майнинг сейчас находится на грани доходности. Когда падает биткойн, падают и цены на оборудование. У тех, кто этим занимается, на данный момент себестоимость где-то $90 за один биток».

Впрочем, резкий рост числа криптоферм пришелся на период ужесточения правил. Из-за неконтролируемого потребления электричества власти запретили майнинг до 2031 года в десяти регионах. Параллельно правительство повысило тарифы на свет для ферм по добыче криптовалюты. На этом фоне изменилась и карта выгодных для майнеров территорий. Если в прошлом году лидировала Иркутская область, то теперь первое место заняла Хакасия. По расчетам МТС, годовые затраты на электроэнергию там — около 56 тыс. руб. Далее идут Тюменская и Мурманская области.

При таких тарифах рост числа ферм невозможен, говорит сооснователь NGE Farm Дмитрий Зуев: «Крупные компании, которые сейчас изучают данный рынок, пока на него не заходят. Это федеральные банки и так далее. На рынке майнинга ощущается огромный спад. Это связано с тем, что идет кризис: высокая сложность и низкая цена на актив. Поэтому новых выходов на территории РФ практически нет.

Старое оборудование очень активно отключается, потому что работает в минус, все площадки стоят недозагруженные. Если сейчас в Иркутской области разрешить майнинг, никто не дозагрузится, поскольку цена на электрическую энергию очень высокая. Каких-то радужных перспектив с точки зрения данного бизнеса я не вижу, потому что он требует огромных капитальных затрат как с точки зрения операторов, так и с точки зрения майнеров. Окупаемость по майнерам непонятна вообще, а операторам нужны длинные деньги, которые сейчас невероятно дорогие».

На прошлой недели СМИ сообщали, что власти планируют запретить добычу криптовалюты еще в двух регионах России. Речь о южных районах Бурятии и Забайкалья, ранее ограничения там действовали только с ноября по март. Теперь правительство намерено ввести круглогодичный запрет на майнинг, мера может вступить в силу уже в 2026 году. Кроме того, вице-премьер Александр Новак заявил, что к 2030 году за нелегальную добычу криптовалюты могут ввести уголовную ответственность.

Андрей Дубков