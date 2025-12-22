В Литве предложили спонсировать Украину за счет доходов от белорусских удобрений

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил финансировать Украину за счет транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт. По его словам, запрет на перевозку продукции через литовскую территорию можно снять, а вырученные средства направить Киеву.

«Почему бы не выделить эти 300 млн (валюта не указана.—"Ъ") Украине в качестве дополнительных средств? В данном случае мы убиваем двух зайцев одним выстрелом»,— сказал господин Каунас (цитата по LRT).

Литва приостановила транзит удобрений из Белоруссии через Клайпедский порт 1 февраля 2022 года. В конце 2021-го США и Евросоюз ввели санкции против нескольких белорусских производителей калийных удобрений, в частности против «Беларуськалия». В декабре текущего года Вашингтон договорился с Минском о снятии санкций с компании в обмен на помилование 123 политзаключенных.