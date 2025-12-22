Евросоюз ввел санкции против российского судьи и прокурора

Евросоюз внес в санкционный список двух представителей судебной власти России — судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной. Брюссель обвинил их в «серьезных нарушениях прав человека, подавлении гражданского общества и демократической оппозиции», следует из данных на сайте Совета ЕС.

Господин Гордеев занимает пост судьи Московского городского суда с марта 2019 года. До этого был судьей Тверского районного суда Москвы. «Дмитрий Гордеев неоднократно выносил политически мотивированные решения против оппозиционных деятелей и правозащитников»,— утверждается в заявлении. По версии Совета ЕС, господин Гордеев регулярно отказывается рассматривать оправдательные доказательства.

Людмила Баландина, по мнению руководства Евросоюза, «добивалась чрезмерных наказаний за акты мирного выражения мнений». «Ее поведение демонстрирует постоянные и преднамеренные попытки подавить гражданское общество, заставить замолчать инакомыслие и легитимизировать государственные нарративы»,— заявили в Совете ЕС.

Дмитрию Гордееву и Людмиле Баландиной запретили поездки в страны Евросоюза и транзит через них. На внесенных в санкционный список лиц распространяется замораживание активов, европейским гражданам и организациям запрещено предоставлять им деньги.