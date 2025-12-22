Власти Ставрополья начали эксперимент с маркировкой части сельхозпродукции

Ставропольский край с 14 ноября участвует в федеральном эксперименте по маркировке бакалейной продукции. Министр экономического развития региона Антон Доронин объявил об этом в своем Telegram-канале. К проекту подключили 15 местных производителей на девяти территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Эксперимент регулирует Постановление правительства России от 14 ноября 2025 года. Документ запускает пробный режим для крупных, макаронных изделий, муки, смесей для теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления и меда. Система «Честный Знак» отслеживает производителя, дату изготовления, перемещения товара и причины его выбытия из оборота. После теста механизм распространят на все отрасли постановлением правительства.

Регион привлек 15 предприятий из Буденновского, Георгиевского, Советского, Петровского, Кочубеевского, Кировского округов, Ставрополя, Кисловодска и Пятигорска. Эта цифра превышает показатели прошлых экспериментов. В крае действуют свыше 100 подходящих производств: 78 делают муку, 16 — макаронные изделия, 13 — крупы. Высокая концентрация заводов в этих районах облегчила набор участников.

Представители «Честного Знака» объяснили Антону Доронину внедрение кодов. Предприятия Ставрополья станут примерами для других регионов. Министр пообещал поддержать процесс, чтобы рынок заполнился качественными товарами. Эксперимент повысит контроль за продукцией и защитит потребителей от подделок.

В пищевой отрасли края реализуют 21 инвестиционный проект на 10,3 млрд руб. Они создадут 1300 рабочих мест. Уже запустили мукомольный комплекс и сыроварню на 230 млн руб. Планируют четыре крупных проекта на 30 млрд руб. с тысячей вакансий. Объем отгруженной пищевой продукции за январь–июль 2025 года вырос на 11,6% до 110,4 млрд руб., напитки дали 23,3 млрд руб.

К 2036 году Ставрополье полностью перейдет на отечественные семена и поднимет производство агропродукции на 11,3%. Доля переработки сырья вырастет до 90% с 69%. Регион обеспечит 50 курортов чистыми продуктами. Число малого бизнеса достигло 330 тыс. за девять месяцев, власти ждут 400 млрд руб. инвестиций. Маркировка усилит эти тенденции и поможет экспорту, но, как отмечают эксперты отрасли, обязательное ее внедрение может ударить по малым фермерским хозяйствам, не обладающим необходимым оборудованием, ресурсами и компетенциями.

Станислав Маслаков