Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения трем вузам. Речь идет о Северо-Кавказском Исламском университете им. имама Абу Ханифы (СКИУ), Карачаево-Черкесском исламском институте им. имама Абу-Ханифа (КЧИИ) и Дагестанском исламском университете им. Сайфуллы Кади (ДИУ).

На сайте СКИУ в подразделе «Педагогический состав» не содержатся сведения о повышении квалификации за последние три года. В подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Сайт КЧИИ не содержит информацию о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов в разделе «Сведения об образовательной организации». Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит плана финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год. На сайте ДИУ отсутствует механизм навигации в двух разделах.