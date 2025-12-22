Суд вновь отложил дело адвоката и журналиста о воспрепятствовании правосудию

Вахитовский районный суд Казани отложил до 23 января рассмотрение уголовного дела против адвоката Инны Барлевой и журналиста Искандера Сиразиева. Их обвиняют в воспрепятствовании правосудию и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искандер Сиразиев (слева) и Инна Барлева

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ Искандер Сиразиев (слева) и Инна Барлева

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

Заседание отложено из-за необходимости ознакомления с делом дежурного адвоката журналиста, вступившего в дело в день заседания. Один из защитников Инны Барлевой — адвокат Владислав Лапинский — не смог участвовать по болезни.

Суд отказал в проведении видеосъемки процесса, не объяснив мотивов решения. Новый защитник госпожи Барлевой Владимир Дворяк сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ, согласно которому необоснованный отказ в видеофиксации «должен расцениваться как нарушение кодекса профессиональной этики судьи». На просьбу разъяснить мотивы отказа председательствующая заявила: «Суду вопросы не задают».

Защита также заявила ходатайство об истребовании документов о взаимодействии судьи Марины Шароновой с судьей Верховного суда Татарстана Салиховым, который рассматривал дело подзащитного Инны Барлевой. 5 ноября судья Шаронова направила ответ на устный запрос судьи Салихова о ходе производства по делу. Ответы на адвокатские запросы о содержании этого взаимодействия так и не поступили.

Согласно материалам дела, фигуранты опубликовали на YouTube видеозапись с обращением к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову. Следствие полагает, что видео могли посмотреть присяжные, рассматривавшие дело Ибрагима Закиева, обвинявшегося в двух убийствах. В сентябре 2024 года Верховный суд Татарстана утвердил оправдательный приговор суда присяжных, однако позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил. В мае 2025 года Закиеву назначили 19 лет колонии строгого режима.

Ранее Инна Барлева заявляла «Ъ Волга-Урал», что это первое подобное дело в Татарстане против адвоката за воспрепятствование правосудию. Дело утверждал глава СКР по Татарстану Валерий Липский.

Анар Зейналов