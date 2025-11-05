Вахитовский суд Казани перенес рассмотрение уголовного дела против адвоката Инны Барлевой и журналиста Искандера Сиразиева. Защитник госпожи Барлевой Владислав Лапинский не смог подключиться к суду по видеоконференцсвязи из Дзержинского суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд не смог рассмотреть дело журналиста, обвиняемого в препятствовании правосудию

Инну Барлеву и Искандера Сиразиева обвиняют по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию и производству предварительного расследования).

Согласно материалам дела, фигуранты, находясь в сговоре, опубликовали на YouTube видеозапись с обращением к прокурору Татарстана Альберту Суяргулову. Искандер Сиразиев в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в видеозаписи было расследование дела против Ибрагима Закиева. Следствие обвиняло господина Закиева в двух убийствах, его интересы защищала Инна Барлева. В сентябре 2024 года Верховный суд республики утвердил оправдательный приговор суда присяжных фигуранту.

Инна Барлева рассказала «Ъ Волга-Урал», что дело против нее расследовала та же следственная бригада, которая занималась делом Ибрагима Закиева.

Следствие считает, что видео на YouTube могли посмотреть в том числе присяжные, а Инна Барлева и Искандер Сиразиев раскрыли порочащую информацию о свидетелях. Как пояснил господин Сиразиев, информация касается бывшего места работы и состояния здоровья свидетелей. При этом Искандер Сиразиев подчеркнул, что данная информация была озвучена в ходе рассмотрения дела Закиева на открытом судебном заседании.

